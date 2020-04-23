Сидорчук: После травмы вообще перестал читать комментарии, злился на это все

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук на телеграм-канале "Записки динамовца" рассказал о своей капитанской повязке, смене игрового номера и адаптации легионеров в киевском клубе.

— Как влияет то, что ты — капитан команды на поле и в повседневной жизни?

— Сначала было все нормально, до травмы. Первые несколько месяцев провел на эйфории. Потом, когда получил травму, после восстановления было тяжело. Постоянные сравнения, от этого никуда не денешься. Нужно учиться фильтровать информацию. Не все читать, не все слушать. После травмы я вообще комментарии перестал читать, поскольку очень восприимчивый человек. Бывало, что злился на это все. Сейчас отношусь к этому нормально, в плане психологии уже легче. Это приходит больше с возрастом, некоторая окаменелость. Иммунитет вырабатывается, сродни прививке.

— В начале 2018 года ты поменял игровой номер. Расскажи о причинах этого решения.

— Мне всегда нравился пятый номер. У меня первая игровая форма в детстве была с "пятеркой". Помню, когда в "Динамо" вернулся Сергей Станиславович (Ребров), он также играл под этим номером, с поднятым воротником, и мне это тоже нравилось. Потом, когда уехал Антунес, он освободился в "Динамо", и я подумал, чего ему пропадать.

— Как в клубе проходит процесс адаптации новичков, особенно легионеров. Кто обычно в этом помогает новым игрокам?

— Это индивидуально зависит от каждого. Допустим, у Франа Соля она прошла быстро, у де Пены — также. Они — ребята умные. Фран даже в университете заочно учится. А из последних... Мо Кадири тоже открытый простой парень, с ним весело. Обычно каждый себе находит кого-то близкого по духу и с ним общается.

А что касается, разрядить атмосферу и пошутить, то ту т вне конкуренции был Денис Гармаш. Ему даже переводчик не нужен был. Он может шутить на русском, иностранцы его могут не понимать, но все будут смеяться.