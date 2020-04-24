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Ярославский: Наступала ночь – начиналась работа с трансферами
Однажды своими эмоциями внука перепугал
Александр Ярославский, экс-президент "Металлиста", вспомнил в разговоре с #залишайсязФутболом свою работу в харьковском клубе.
В частности, чтобы отслеживать потенциальных новичков в Бразилии и Аргентине, приходилось смотреть матчи, вести переговоры ночью.
Как велась селекционная работа? Все ночи мы с Красниковым были на контакте, потому что наступала ночь - начиналась работа с трансферами. Все делали для клуба, которым я жил.
Вспомнил Александр Ярославский и свои эмоции в случае поражения "Металлиста".
Когда мы проигрывали матчи, я был на другой планете. Помню, не мог домой доехать! Разворачивался и устраивал несусветные разборки. Как-то раз я едва руль в машине не оторвал. У меня друг с ужасом выскочил из автомобиля.
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