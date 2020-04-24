Ярославский: Наступала ночь – начиналась работа с трансферами

Александр Ярославский, экс-президент "Металлиста", вспомнил в разговоре с #залишайсязФутболом свою работу в харьковском клубе.

В частности, чтобы отслеживать потенциальных новичков в Бразилии и Аргентине, приходилось смотреть матчи, вести переговоры ночью.

Как велась селекционная работа? Все ночи мы с Красниковым были на контакте, потому что наступала ночь - начиналась работа с трансферами. Все делали для клуба, которым я жил.

Вспомнил Александр Ярославский и свои эмоции в случае поражения "Металлиста".