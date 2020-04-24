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Ярославский: Наступала ночь – начиналась работа с трансферами

Премьер-лига
(1 голосов)

Однажды своими эмоциями внука перепугал

Ярославский: Наступала ночь – начиналась работа с трансферами
Новина українською

Александр Ярославский, экс-президент "Металлиста", вспомнил в разговоре с #залишайсязФутболом свою работу в харьковском клубе.

В частности, чтобы отслеживать потенциальных новичков в Бразилии и Аргентине, приходилось смотреть матчи, вести переговоры ночью.

Как велась селекционная работа? Все ночи мы с Красниковым были на контакте, потому что наступала ночь - начиналась работа с трансферами. Все делали для клуба, которым я жил.

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Вспомнил Александр Ярославский и свои эмоции в случае поражения "Металлиста".

Когда мы проигрывали матчи, я был на другой планете. Помню, не мог домой доехать! Разворачивался и устраивал несусветные разборки. Как-то раз я едва руль в машине не оторвал. У меня друг с ужасом выскочил из автомобиля.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) трансфер
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
24.04.2020 в 11:21
Темная ночь, только пули летят по степи, только ветер гудит в проводах...
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Сеш (Дніпро)
24.04.2020 в 10:41
Наступала ночь, просыпалась мафия
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avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
24.04.2020 в 10:39
Трансфер туда-обратно, О, Боже, как приятно!
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