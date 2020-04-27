Марко Девич. Основатель харьковской религии

Бывают же игроки одной команды. Не то, чтобы это было закономерностью в футболе, однако такие случаи имеют место и считать их дефектами или неисправностями не надо. Яго Аспас так и не смог заиграть в "Ливерпуле", но в Испании его очень уважают за ту работу, которую он на протяжении долгих лет выполняет в "Сельте". Ариц Адурис много забивал (и забивает) только в "Атлетику" из Бильбао. А кто-то просто предан своим идеалам, как Джеррард.

Марко Девич не был до конца предан "Металлисту", но за переход в "Шахтер" вряд ли стоит его ругать. Здесь интереснее другой момент: почему топ-нападающий чемпионата Украины не заиграл в топ-команде, которая по потенциалу уж точно не уступала "Металлисту"? Говорить о том, что в Донецке у Девича были хуже ассистенты, чем в Харькове, просто смешно. Но дело явно была в коллективе.

Вспомним, долгое время в обойме "горняков" не мог раскрыться аргентинец Факундо Феррейра. Украинские нападающие в эпоху Луческу (Гладкий, Селезнев) тоже забивали скорее вопреки, нежели благодаря помощи партнеров. Бразильская диаспора просто не принимала "чужих". Марко попал в среду, где не мог чувствовать себя комфортно.

Да и у самого Девича характер – не подарок, поэтому этот союз априори был обречен на неудачу. Возможно, тренеры и боссы "Шахтера" понимали это еще до того, как платили "Металлисту" деньги за нападающего, но тогда вопрос стоял ребром – любой ценой ослабить конкурентов. Да сразу двух: в "Металлисте" он сверкал, а тот "Металлист" реально мешал планам "Шахтера" относительно полной гегемонии в Украине, а в "Динамо" мог перейти в летнее межсезонье 2012. "Шахтер" сыграл на опережение.

Чтобы ярко охарактеризовать Марко Девича как игрока и его роль для харьковского "Металлиста", достаточно пересмотреть гостевой матч Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса" в 1/8-й финала Лиги Европы. Безответственно, по-пижонски "прошляпил" шанс забить с одиннадцатиметрового, но затем отличился в критической ситуации гораздо более сложным методом, чем просто удар с "точки". "Забивает много и играет ярко, Первый после Бога – это Девич Марко" - возможно, больше никого в Харькове так не любили.

Его переход в "Рубин" в 2014-м году, на первый взгляд, выглядел не очень хорошо – словно побег из тонущего корабля. Но уже много об этом говорилось: его трансфер тогда позволил немного дольше продержаться на поверхности, еще несколько месяцев выплачивать игрокам зарплату, природные ресурсы на которую уже осели где-то на преступных счетах Курченко-Януковича. "Металлист" якорем шел ко дну, а с ним отходила в небытие и карьера "первого после Бога".

Ведь после он нигде не раскрылся. Россия, Катар, Азербайджан, Швейцария, Сербия... Нигде после Украины... точнее, после Харькова, он так много не забивал. Да уже и не искал для себя футбольных авантюр, больше заботясь о семье – об их комфорте, об обеспеченной жизни.

Сербия дала ему возможность встать на ноги, Украина – сформироваться и развиться как футболист. Нет, мы сейчас не о "Волыни", где и начинал Марко Девич в Украине, и даже не о "Металлисте". Именно в футболке сборной Украины он получил возможность осуществить одно из самых заветных желаний любого профессионального игрока – сыграть на чемпионате Европы. В поединке со шведами он появился на поле лишь на 90+3-й минуте, с французами – на 46-й, а с англичанами – со старта. И мог быть одним из героем того поединка, если бы бригада арбитров во главе с венгром Виктором Кашшаи засчитала его гол Джо Харта. Плевать, что в той атаке у Милевского был офсайд – сейчас Марко Девича в частности и сборную Украины в целом воспринимают исключительно как жертву обстоятельств. Точнее, как жертву низкой квалификации венгерских арбитров. Девичу так и суждено было быть героем только одного романа – авторства Ярославского-Маркевича.

Хотя это была не единственная его попытка остаться в истории сборной Украины. Через год, в октябре 2013-го года, он сделает хет-трик в поединке с Сан-Марино и станет первым украинским футболистом, кто в футболке национальной команды забьет три гола в одном матче.

Парадоксально, но события именно того поединка полностью разладят отношения Девича с партнерами по национальной сборной Украины. Не его сербские корни станут камнем преткновения, не его натурализация смутит "сине-желтых", а именно характер Девича. Его эгоцентричность. В той встрече Марко дважды забил с игры, а третий гол оформил с пенальти, хотя пробивать его должен был не он. Марко не взвесил все плюсы и минусы, поставив потребность удовлетворить индивидуальную голевую жажду выше взаимоотношений с партнерами. Он никогда открыто об этом не говорил и его никто никогда публично не обвинял в пренебрежении командных интересов. Но его никогда не воспринимали хотя бы так тепло, как сейчас воспринимают далеких от украинской ментальности Марлоса или Жуниора Мораес.

Что ж, пусть он герой только одной команды, но герой – яркий, непобедимый и вызывающий сопереживание. Марко Девич достоин того, чтобы просто перечислить его заслуги и регалии: восьмое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины всех времен (90 голов в 219-и матчах), чемпион Украины (2012/13) и обладатель Суперкубка Украины (2012) в составе "Шахтера", лучший бомбардир в истории "Металлиста" (98 голов), член символического Клуба бомбардиров Олега Блохина (138 голов), лучший бомбардир УПЛ сезона 2007/08, участник чемпионата Европы 2012.

И навсегда первый после Бога в измерении харьковской футбольной религии.