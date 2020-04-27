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Марко Девич. Основатель харьковской религии

Премьер-лига
(3 голосов)

Он был героем лишь одного романа - но и этого достаточно для истории

Марко Девич. Основатель харьковской религии
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывают же игроки одной команды. Не то, чтобы это было закономерностью в футболе, однако такие случаи имеют место и считать их дефектами или неисправностями не надо. Яго Аспас так и не смог заиграть в "Ливерпуле", но в Испании его очень уважают за ту работу, которую он на протяжении долгих лет выполняет в "Сельте". Ариц Адурис много забивал (и забивает) только в "Атлетику" из Бильбао. А кто-то просто предан своим идеалам, как Джеррард.

Марко Девич не был до конца предан "Металлисту", но за переход в "Шахтер" вряд ли стоит его ругать. Здесь интереснее другой момент: почему топ-нападающий чемпионата Украины не заиграл в топ-команде, которая по потенциалу уж точно не уступала "Металлисту"? Говорить о том, что в Донецке у Девича были хуже ассистенты, чем в Харькове, просто смешно. Но дело явно была в коллективе.

Марко Девич. Основатель харьковской религии - изображение 1

Вспомним, долгое время в обойме "горняков" не мог раскрыться аргентинец Факундо Феррейра. Украинские нападающие в эпоху Луческу (Гладкий, Селезнев) тоже забивали скорее вопреки, нежели благодаря помощи партнеров. Бразильская диаспора просто не принимала "чужих". Марко попал в среду, где не мог чувствовать себя комфортно.

Да и у самого Девича характер – не подарок, поэтому этот союз априори был обречен на неудачу. Возможно, тренеры и боссы "Шахтера" понимали это еще до того, как платили "Металлисту" деньги за нападающего, но тогда вопрос стоял ребром – любой ценой ослабить конкурентов. Да сразу двух: в "Металлисте" он сверкал, а тот "Металлист" реально мешал планам "Шахтера" относительно полной гегемонии в Украине, а в "Динамо" мог перейти в летнее межсезонье 2012. "Шахтер" сыграл на опережение.

Чтобы ярко охарактеризовать Марко Девича как игрока и его роль для харьковского "Металлиста", достаточно пересмотреть гостевой матч Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса" в 1/8-й финала Лиги Европы. Безответственно, по-пижонски "прошляпил" шанс забить с одиннадцатиметрового, но затем отличился в критической ситуации гораздо более сложным методом, чем просто удар с "точки". "Забивает много и играет ярко, Первый после Бога – это Девич Марко" - возможно, больше никого в Харькове так не любили.

Марко Девич. Основатель харьковской религии - изображение 2

Его переход в "Рубин" в 2014-м году, на первый взгляд, выглядел не очень хорошо – словно побег из тонущего корабля. Но уже много об этом говорилось: его трансфер тогда позволил немного дольше продержаться на поверхности, еще несколько месяцев выплачивать игрокам зарплату, природные ресурсы на которую уже осели где-то на преступных счетах Курченко-Януковича. "Металлист" якорем шел ко дну, а с ним отходила в небытие и карьера "первого после Бога".

Ведь после он нигде не раскрылся. Россия, Катар, Азербайджан, Швейцария, Сербия... Нигде после Украины... точнее, после Харькова, он так много не забивал. Да уже и не искал для себя футбольных авантюр, больше заботясь о семье – об их комфорте, об обеспеченной жизни.

Сербия дала ему возможность встать на ноги, Украина – сформироваться и развиться как футболист. Нет, мы сейчас не о "Волыни", где и начинал Марко Девич в Украине, и даже не о "Металлисте". Именно в футболке сборной Украины он получил возможность осуществить одно из самых заветных желаний любого профессионального игрока – сыграть на чемпионате Европы. В поединке со шведами он появился на поле лишь на 90+3-й минуте, с французами – на 46-й, а с англичанами – со старта. И мог быть одним из героем того поединка, если бы бригада арбитров во главе с венгром Виктором Кашшаи засчитала его гол Джо Харта. Плевать, что в той атаке у Милевского был офсайд – сейчас Марко Девича в частности и сборную Украины в целом воспринимают исключительно как жертву обстоятельств. Точнее, как жертву низкой квалификации венгерских арбитров. Девичу так и суждено было быть героем только одного романа – авторства Ярославского-Маркевича.

Марко Девич. Основатель харьковской религии - изображение 3

Хотя это была не единственная его попытка остаться в истории сборной Украины. Через год, в октябре 2013-го года, он сделает хет-трик в поединке с Сан-Марино и станет первым украинским футболистом, кто в футболке национальной команды забьет три гола в одном матче.

Парадоксально, но события именно того поединка полностью разладят отношения Девича с партнерами по национальной сборной Украины. Не его сербские корни станут камнем преткновения, не его натурализация смутит "сине-желтых", а именно характер Девича. Его эгоцентричность. В той встрече Марко дважды забил с игры, а третий гол оформил с пенальти, хотя пробивать его должен был не он. Марко не взвесил все плюсы и минусы, поставив потребность удовлетворить индивидуальную голевую жажду выше взаимоотношений с партнерами. Он никогда открыто об этом не говорил и его никто никогда публично не обвинял в пренебрежении командных интересов. Но его никогда не воспринимали хотя бы так тепло, как сейчас воспринимают далеких от украинской ментальности Марлоса или Жуниора Мораес.

Марко Девич. Основатель харьковской религии - изображение 4

Что ж, пусть он герой только одной команды, но герой – яркий, непобедимый и вызывающий сопереживание. Марко Девич достоин того, чтобы просто перечислить его заслуги и регалии: восьмое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины всех времен (90 голов в 219-и матчах), чемпион Украины (2012/13) и обладатель Суперкубка Украины (2012) в составе "Шахтера", лучший бомбардир в истории "Металлиста" (98 голов), член символического Клуба бомбардиров Олега Блохина (138 голов), лучший бомбардир УПЛ сезона 2007/08, участник чемпионата Европы 2012.

И навсегда первый после Бога в измерении харьковской футбольной религии.

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В статье: Мирон Маркевич Марко Девич Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
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Комментарии (4)
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cavo37
27.04.2020 в 13:05
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Алекс-666 (Запорожье)
27.04.2020 в 11:38
Был ещё эпизод, когда его в Металлисте выперли в дубль и обильно облили гуанoм. Правда, без него эпично oбгадились в еврокубках и пошли на попятную. Иногда жизнь быстро учит гуанюков)) И тогда Марко снова стал первым опосля б-га... И сбежал в ШД. Вернулся почти сразу, как из клуба выпилили Ярославского.
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Виктор 2209 (Мехико)
27.04.2020 в 10:59
Второй после Бога!
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rprohats (Львов)
27.04.2020 в 10:08
Классика: сначала на игроке зарабатывает футбол, а затем - игрок на футболе. А что, может Шевченко блистал после Милана или Ярмоленко после дЫнамо ?!
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
27.04.2020 в 10:04
Це все були чудові роки для харківського футболу, та в цілому, але зараз не до ностальгії.
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