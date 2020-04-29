Алиев: Все негры, с которыми я общался в Динамо, называл их черно****ми, а они меня белой су**й

Экс-хавбек "Динамо" Александр Алиев во время прямого эфира в своем Instagram прокомментировал слова комментатора Алексея Андронова относительно расистского поведения игрока в киевском клубе.

"Я все прочитал и сфотографировал. Пусть скажет мне все в глаза. А то что этот клоун сидит в Москве и что-то пишет, рассказывает... Я туда приеду и все равно его увижу. Мне не нужна вся эта перепалка. Хочет попиариться за счет меня.

Я на этого козла даже не хочу обращать внимание. Я его не уважал и не уважаю до сих пор. Он только подтвердил, какой он человек.

Хотя он часто видел меня в матчах за "Локомотив", подходил, здоровался. А я мог послать его на***. Он меня ничем не обидел. Обиженный он.

Все негры, с которыми я общался в "Динамо", я их называл черно*****ми, а они меня белой су**й. Все улыбались. В коллективе всегда была хорошая атмосфера. Ну чем я могу подкалывать Юссуфа? Я его знаю больше всего. Андронов лоханулся.

Уважал каждого футболиста в моей команде", – сказал Алиев.