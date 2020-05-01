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Нужно играть со зрителями. Никита Каменюка не понимает, зачем приостановляли УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Если и так зрителей не будет

Нужно играть со зрителями. Никита Каменюка не понимает, зачем приостановляли УПЛ
Новина українською

Капитан луганской "Зари" Никита Каменюка высказал свое мнение по поводу восстановления УПЛ после карантина из-за Covid-19.

Никита видит, что дальнейшая ситуация с чемпионатом будет зависеть от правительства.

Мы должны это принять от людей наверху, за которых голосовали. Они принимают решения, они ответственны за жителей страны. А мы должны смириться и принять.

Когда это будет, по словам Каменюки, неизвестно, однако он следит за событиями в европейских чемпионатах.

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Есть страны, которые выходят из карантина, есть и те, которые еще нет. Думаю, нужно играть со зрителями. Какой был смысл останавливать чемпионат, если выйдем и снова будем без зрителей? Надо было продолжать, доигрывать без зрителей. У нас осталось не так много матчей.

Это, я думаю, тогда еще не было такой волны больных. А сейчас есть. Поэтому решение будет принимать руководство страны, а потом уже УАФ.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Каменюка УПЛ карантин
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