Нужно играть со зрителями. Никита Каменюка не понимает, зачем приостановляли УПЛ

Капитан луганской "Зари" Никита Каменюка высказал свое мнение по поводу восстановления УПЛ после карантина из-за Covid-19.

Никита видит, что дальнейшая ситуация с чемпионатом будет зависеть от правительства.

Мы должны это принять от людей наверху, за которых голосовали. Они принимают решения, они ответственны за жителей страны. А мы должны смириться и принять.

Когда это будет, по словам Каменюки, неизвестно, однако он следит за событиями в европейских чемпионатах.

Есть страны, которые выходят из карантина, есть и те, которые еще нет. Думаю, нужно играть со зрителями. Какой был смысл останавливать чемпионат, если выйдем и снова будем без зрителей? Надо было продолжать, доигрывать без зрителей. У нас осталось не так много матчей.

Это, я думаю, тогда еще не было такой волны больных. А сейчас есть. Поэтому решение будет принимать руководство страны, а потом уже УАФ.