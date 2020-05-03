Гусев: Белькевич, Хацкевич, Шацких и Ринкон – лучшие легионеры Динамо

Экс-полузащитник "Динамо" Олег Гусев выделил игроков из других стран, с кем он играл в киевском клубе.

- Белькевич, Хацкевич, Шацких, Диого Ринкон. Пятого сложно назвать. Все примерно одинаковые.

Недавно с отцом обсуждали. Он на карантине ведет статистку, сколько игроков было со мной за 15 лет в "Динамо". Около 200. 50 на 50 процентов. Так что, где-то 100 легионеров. В голове много фамилий. Я назвал легионеров, моих друзей, с кем играл и были хорошие отношения.

А пятый – это что-то абстрактное. Они все по-своему в чем-то были хороши, неповторимы. Одного не могу выбрать, – сказал Гусев в программе "Вацко Live".