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Гусев: Белькевич, Хацкевич, Шацких и Ринкон – лучшие легионеры Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Четырех игроков назвал Олег, пятого не смог вспомнить

Гусев: Белькевич, Хацкевич, Шацких и Ринкон – лучшие легионеры Динамо
Новина українською

Экс-полузащитник "Динамо" Олег Гусев выделил игроков из других стран, с кем он играл в киевском клубе.

- Белькевич, Хацкевич, Шацких, Диого Ринкон. Пятого сложно назвать. Все примерно одинаковые.

Недавно с отцом обсуждали. Он на карантине ведет статистку, сколько игроков было со мной за 15 лет в "Динамо". Около 200. 50 на 50 процентов. Так что, где-то 100 легионеров. В голове много фамилий. Я назвал легионеров, моих друзей, с кем играл и были хорошие отношения.

А пятый – это что-то абстрактное. Они все по-своему в чем-то были хороши, неповторимы. Одного не могу выбрать, – сказал Гусев в программе "Вацко Live".

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В статье: Олег Гусев Максим Шацких Валентин Белькевич Динамо (Киев) Диого Ринкон
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Комментарии (1)
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Djon (Киев)
03.05.2020 в 15:06
Бангура, Велозу, Вида
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