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День в истории. Семь лет назад Металлист обыграл Динамо и фактически выиграл серебро. ВИДЕО
Как Маркевич обошел Блохина
Сезон 2012/2013 стал знаковым в истории украинского футбола. Впервые "Динамо" опустилось ниже второго места. Команда Олега Блохина финишировала на третьей строчке, пропустив вперед "Металлист".
Судьба серебряных наград фактически была решена в очной встрече киевлян и харьковчан. Бело-синие приехали в гости к "Металлисту" в 27-м туре. На тот момент у обеих команд было по 56 очков, но "Динамо" было впереди по дополнительным показателям.
У Олега Блохина возникла проблема на правом фланге обороны - из-за дисквалификации не мог сыграть Данило Силва. Тренер "Динамо" отправил в защиту Олега Гусева, тогда как на фланге атаки неожиданно появился Дуду, которого в защите подпирал Тайво. Мирон Маркевич выставил боевой состав - а это Папа, Вильягра, Эдмар, Марлос, Соса, Клейтон Хавьер и, конечно, Девич. Правда, еще в первом тайме тренеру "Металлиста" пришлось делать вынужденную замену - вместо травмированного Азеведо вышел Пшеничных.
Впрочем, это не помешало "Металлисту" контролировать ход игры. Счет был открыт на 35-й минуте, когда Девич выиграл позиционную борьбу у Виды и в падении головой пробил в угол. "Динамо" попыталось перехватить инициативу в начале второго тайма, однако точности киевлянам не хватило, зато Клейтон Хавьер на 60-й замкнул подачу со штрафного и сделал счет 2:0. И хотя до конца матча "Динамо" пыталось атаковать (арбитр не засчитал два гола из-за офсайда), в том матче да и в целом в течение сезона "Металлист" был сильнее.
В следующем туре обе команды одержали синхронные победы над "Ильичевцем" и "Зарей", а уже в 29-м "Динамо" проиграло на выезде "Таврии" (харьковчане обыграли "Днепр") и официально вручило серебро "Металлисту", который таким образом получил право на участие в Лиге Чемпионов . Правда, взлет харьковчан ограничился одним пройденным раундом квалификации. Но это уже другая история ...
4 мая 2013 Харьков. Стадион Металлист 38750
"Металлист" - "Динамо" 2:0
Голы: Девич 35, Хавьер 60
Тренер: Мирон Маркевич
Тренер: Олег Блохин