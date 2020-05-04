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День в истории. Семь лет назад Металлист обыграл Динамо и фактически выиграл серебро. ВИДЕО

Премьер-лига
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Как Маркевич обошел Блохина

День в истории. Семь лет назад Металлист обыграл Динамо и фактически выиграл серебро. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Сезон 2012/2013 стал знаковым в истории украинского футбола. Впервые "Динамо" опустилось ниже второго места. Команда Олега Блохина финишировала на третьей строчке, пропустив вперед "Металлист".

Судьба серебряных наград фактически была решена в очной встрече киевлян и харьковчан. Бело-синие приехали в гости к "Металлисту" в 27-м туре. На тот момент у обеих команд было по 56 очков, но "Динамо" было впереди по дополнительным показателям.

У Олега Блохина возникла проблема на правом фланге обороны - из-за дисквалификации не мог сыграть Данило Силва. Тренер "Динамо" отправил в защиту Олега Гусева, тогда как на фланге атаки неожиданно появился Дуду, которого в защите подпирал Тайво. Мирон Маркевич выставил боевой состав - а это Папа, Вильягра, Эдмар, Марлос, Соса, Клейтон Хавьер и, конечно, Девич. Правда, еще в первом тайме тренеру "Металлиста" пришлось делать вынужденную замену - вместо травмированного Азеведо вышел Пшеничных.

Впрочем, это не помешало "Металлисту" контролировать ход игры. Счет был открыт на 35-й минуте, когда Девич выиграл позиционную борьбу у Виды и в падении головой пробил в угол. "Динамо" попыталось перехватить инициативу в начале второго тайма, однако точности киевлянам не хватило, зато Клейтон Хавьер на 60-й замкнул подачу со штрафного и сделал счет 2:0. И хотя до конца матча "Динамо" пыталось атаковать (арбитр не засчитал два гола из-за офсайда), в том матче да и в целом в течение сезона "Металлист" был сильнее.

В следующем туре обе команды одержали синхронные победы над "Ильичевцем" и "Зарей", а уже в 29-м "Динамо" проиграло на выезде "Таврии" (харьковчане обыграли "Днепр") и официально вручило серебро "Металлисту", который таким образом получил право на участие в Лиге Чемпионов . Правда, взлет харьковчан ограничился одним пройденным раундом квалификации. Но это уже другая история ...

Украинская Премьер-лига 2012/13. 27-й тур
4 мая 2013 Харьков. Стадион Металлист 38750
"Металлист" - "Динамо" 2:0
Голы: Девич 35, Хавьер 60
"Металлист": Дишленкович (Горяинов 46) - Вильягра, Папа, Березовчук, Азеведо (Пшеничных 38) - Красноперов, Эдмар - Марлос, Клейтон, Соса - Девич (Бланко 83)
Тренер: Мирон Маркевич
"Динамо": Коваль - Гусев, Вида, Хачериди, Тайво - Велозу, Гармаш (Рубен 82), Аруна (Безус 71) - Ярмоленко, Идейе, Дуду (Мехмеди 46)
Тренер: Олег Блохин
Предупреждение: Красноперов 76 - Велозу 79

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В статье: Мирон Маркевич Олег Блохин Динамо (Киев) Металлист (Харьков)
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