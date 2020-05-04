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УПЛ занимает 24-е место в мире по количеству молодых игроков (U-21), Карпаты в лидерах Лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

УПЛ - довольно молодой чемпионат

УПЛ занимает 24-е место в мире по количеству молодых игроков (U-21), Карпаты в лидерах Лиги
Новина українською

Международной институт спортивных исследований CIES составил рейтинг футбольных чемпионатов с наибольшим количеством молодых игроков.

В расчёт брались футболисты, которым на момент старта нынешнего сезона не исполнилось 22-х лет, то есть условные игроки, которые подпадают под категорию молодежных сборных команд U-21.

В УПЛ таких игроков, которые сыграли хотя бы один матч, набралось 18% от общего количества футболистов.

По этому показателю УПЛ заняла 24-е место в мире среди 94-х проанализированных чемпионатов, а первое место рейтинга занимает чемпионат Словакии (29%).

Ну а лидером УПЛ среди клубов стали "Карпаты", в составе которых на поле выходило аж 30% молодых игроков.

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В статье: CIES Карпаты (Львов)
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Источник:
CIES

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