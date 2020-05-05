Лебеденко: В Олимпике Висенте Гомес сумел наладить игру и сразу дать результат

Защитник "Олимпика" Орест Лебеденко сравнил методы работы Висенте Гомеса и нынешнего наставника команды Игоря Климовского.

- Перед карантином на тренерском мостике "Олимпика" произошли изменения. Как ты считаешь, уход Висенте Гомеса пойдет на пользу команде?

- Трудно сказать, как это повлияет на команду. Все произошло очень быстро и неожиданно. В каком-то смысле образовавшаяся пауза пошла на пользу каждому футболисту "Олимпика" и дала возможность перестроиться в моральном плане. В любом случае мы – профессионалы и должны выполнять свою работу, отдаваясь на 200% на тренировках и в играх.

- Что не получилось у испанца в "Олимпике"?

- Не считаю, что у него что-то не получилось... Висенте пришел в клуб, когда "Олимпик" шел без единой победы, проигрывая всем подряд. Он сумел наладить игру и сразу дать результат. Мы отлично провели сборы, но после угодили в некий кризис результата, при этом демонстрируя хороший футбол. Повторюсь, я не считаю, что у Висенте что-то не получилось.

- Какие у тебя первые впечатления от работы Климовского в качестве и.о. главного тренера?

- У нас было всего два дня тренировок с Игорем Петровичем. Естественно, что тренировочный процесс никто не менял, это было бы странно и глупо. Но все в команде отмечают, что он – очень приятный человек и настоящий фанат своего дела. С нетерпением жду, когда мы начнем полноценно работать под началом Климовского, и уже тогда можно будет сказать что-то более конкретное.