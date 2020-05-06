  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Метревели: Бесплатный футбол – это путь в никуда. Трансляции должны стоить 100 гривен в месяц
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Метревели: Бесплатный футбол – это путь в никуда. Трансляции должны стоить 100 гривен в месяц

Премьер-лига
(7 голосов)

Кандидат в президенты УПЛ высказал свое видение ситуации с ТВ правами и единым телепулом

Метревели: Бесплатный футбол – это путь в никуда. Трансляции должны стоить 100 гривен в месяц
Новина українською

Кандидат в президенты УПЛ Михаил Метревели рассказал о том, каким он видит решение проблемы с единым телепулом, а также о том, как в случае его избрания Лига увеличит доходы от ТВ прав.

- Как увеличить доходы от продажи ТВ прав?

- Прежде чем говорить об увеличении стоимости прав, необходимо, чтобы клубы объединили все ТВ права и передали их в УПЛ для централизованной продажи. Это должно быть решение, закрепленное в Уставе Лиги. Без этого бизнес-смысл существования УПЛ абсолютно теряется. Без единого пула УПЛ — обычный организатор соревнований с ограниченными возможностями зарабатывать деньги. А вот если права будут объединены, то для увеличения их стоимости необходимо реализовать две ключевых идеи.

Во-первых, необходимо развитие рынка платного ТВ. Нам важно, по примеру успешных европейских стран, вместе со всеми клубами создать рынок платных футбольных трансляций в объеме от 500 тысяч до миллиона подписчиков. На сегодняшний день этот рынок оценивается приблизительно в 100 -150 тысяч абонентов.

Основным барьером в развитии этого рынка сегодня является огромное количество бесплатных прямых трансляций и хайлайтов в интернете и низкодоходные трансляции в кабельных сетях. Здесь Лига и клубы должны максимально отказаться от бесплатных трансляций. Бесплатный футбол – это путь в никуда. Клубам и болельщикам нужно объединиться вокруг одной простой идеи: если мы хотим, чтобы футбол развивался — трансляции по ТВ должны стоить 100 гривен в месяц.

Читайте такжеШахматная партия за УПЛ. Кто и как продвигает кандидатов на пост президента Лиги

Во-вторых, нужно обеспечить демонополизацию рынка ТВ и стимулировать конкуренцию рынка ТВ прав. Это можно сделать за счет использования в тендерах правила No Single Buyer Rule, то есть, запретить продажу 100% матчей̆ одному транслятору, по примеру рынков Германии и Англии. Один бродкастер мог бы приобрести не более 75% прав на прямые трансляции.

Еще раз две ключевые идеи: отказ от бесплатных трансляций и конкуренции за подписчиков и права. Реализация этих инициатив позволит создать фундаментальную основу для долгосрочного роста доходов от продажи телевизионных прав.

- Перед Томасом Гриммом и Владимиром Генинсоном стояла задача создание единого пула. Как мы видим, ничего не получилось. Каким образом Вы намерены уговорить клубы согласиться на единый пул?

- Единый пул – это основополагающая идея УПЛ. Клубы сами должны договориться и принять решение об их объединении. Я вижу роль президента Лиги – в увеличении стоимости прав, но не в их объединении. Пора понять, что УПЛ призвана зарабатывать клубам деньги. Наша общая цель – это стоимость ТВ прав 25-50 млн долларов. В соседней Польше, например, права уже стоят 54 млн евро в год. Единый пул – это прежде всего солидарность больших клубов со средними и малыми клубами. Если сейчас не поддержать клубы с небольшими бюджетами, не обеспечить их дополнительными ресурсами и не начать централизованную продажу медиа прав, в которых больше всего они заинтересованы, как в единственном стабильном коммерческом источнике роста доходов, то уровень Лиги и клубов продолжит падение.

Очень скоро мы можем опуститься в клубном рейтинге ассоциаций УЕФА и лишиться значительных прямых доходов за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы и косвенных — от исходящих трансферов на внешних рынках. С точки зрения клубных чемпионатов, нас отбросит в третью группу слабых, бесперспективных чемпионатов. Болельщик окончательно потеряет интерес к нашему клубному футболу и переключиться на топовые европейские чемпионаты.

Читайте такжеСуркис: Думаю, что в ближайшее время создать единый телепул не получится

Здесь мы должны видеть и понимать прямую связь: через увеличение клубных бюджетов, в первую очередь, за счет коммерческих доходов внутри страны, значительно зависят доходы наших клубов на международных рынках. Поэтому вопрос централизованной продажи медиаправ — это не самоцель или вопрос сиюминутной выгоды, это проверенное временем, верное стратегическое решение, обеспечивающее устойчивое рыночное развитие клубов Лиги. Надеюсь, клубы договорятся и объединят права.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Метревели телепул
Оцените этот материал:
(7 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (20)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
06.05.2020 в 22:39
Идиот полный. Сначала ШД в купе с ДК уничтожили футбол, а теперь это чудо пытается протеже Палкина впихнуть за деньги болела эту какаху под названием украинский чемпионат. Ограничьте количество арендованных футболеров для начала.
Ответить
0
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
06.05.2020 в 22:23
Господі, аби лапшу на уши вішати, доходами "бальшого шахтьора" і всім іншим особам. Скільки можуть інші 11-13 клубів терпіти оцих палкіних, метревеліних і інших розумників від футболу.?Невже один х.... від футболу буде вирішувати долю українського футболу. Скільки допомоги отримали від "бальшого шахтьора" інші клуби України? можливо тільки взятки давались , коли грали інші команди проти Динамо.? А тут такі високопарні слова говоряться, що аж плакати хочеться за цю людину, яка так вболіває за український футбол.
Ответить
+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.05.2020 в 22:19
Нужно понимать что пока человек смотрит футбол он им будет интересоваться. Но если даже ярый болельщик не посмотрит футбол хотя б пол года для него футбол станет не интересен. И вернуть его в лавы болельщиков будет очень сложно. Почему в России интересен хоккей а у нас это пустой звук? Потому что уровень хоккея разный. Так же само и с футболом Германии и Украины. Если заставить немцев платить 100 грн за трансляции он будет платить ради 10-20 матчей в месяц, а украинец ради 2-3 не станет. Это просто может произвести к гибели футбола в стране
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
06.05.2020 в 22:24
Согласен. и не понимаю, что они готовы удавиться, чтобы не показать бесплатно центральный матч УПЛ, матчи укр клубов в еврокубках. Интерес у новых людей же появится когда они будут смотреть хорошие матчи. А еврокубки - это основа. Раньше моя девушка подсела на футбик, когда смотрела ЛЧ по ТРК Украина. А сейчас кому они хотят интерес привить? Горе-менеджеры.
Ответить
0
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
06.05.2020 в 22:19
Ахметов пусть с зеленого тарифа заплатит :)
Ответить
+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
06.05.2020 в 22:13
Мало кто будет платить 100 грн ради 2-3 матчей (Динамо, Шахтер, Зоря). А если другие каналы не будут показывать футбол бесплатно, интерес к футболу вообще умрёт. Тем самым стадионы опустеют. А вот это реально дорога в никуда. Ты говоришь про европейские страны но нашему уровню футбола до тех стран как до звёзд.
Ответить
+1
0
vlotko (Броди)
06.05.2020 в 22:12
Навіть,якщо заплатиш, так місцеві провайдери сигнал транслюють не якісний. І взагалі, цей кандидат не знає реалій життя, що 100гр для більшості не єдині виплати, щоб подивитися футбол: кабельне + інтернет + ще платні трансляції - це вже перебор...
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
06.05.2020 в 22:02
Пускай лучше задумается о том, чтобы инвесторы развивали свои команды в городах, где будут болельщики. Кто будет платить за Олимпик, Колос, Ингулец? Какая аудитория платная у них будет? 10 человек? Мало того, что качество дно, так хоть за свой город поболеть можно, а когда это дно представляет непойми что - это вообще лютый бред, чтобы за такое платить.
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
06.05.2020 в 21:58
И еще смешно. Что он от 100 тысяч героев спонсоров хочет увеличить платную аудиторию до 1 млн... Он реально в это верит, когда половина людей одевается в секонде? Эти люди будут платить за вот это дно?
Ответить
+2
0
dp_dp (Ukraine)
06.05.2020 в 21:56
Идея продавать тв картинку-хорошая. Осталось дело за малым-улучшить качество игры многократно. Плохой продукт в нынешнем его виде даже бесплатно особо смотреть не хотят. И тут вдруг вводят абонплату-ну где логика? Что бы добить те несколько тысяч кому еще интересен тот или иной матч по тв? Сейчас футбола очень много и без улучшения качества вводить абонплаты-путь в никуда. Много шумихи вокруг того как зарпбатывать на тв картинке-и это хорошая инициатива, но при этом никто из обсуждающих не предложил как же улучшить этот самый ЧУ. Получается, активно обсуждают сколько будет стоить перелет в город, который уже затонул.
Ответить
+1
0
Sandra777 (Львів)
06.05.2020 в 21:55
Нічого не вийде поки не буде політичної волі щоб в кожні області має бути команда премєр ліги і певні люди які відповідають за команду головою ,а так це все до сраки ,я зараз приставляю як Нива приїжджає у Львів і скільки людей захоче піти на стадіон, але ні ми бачемо там олімпік з одним фаном і з одною метою грати на біржах в Азії
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 21:52
Это с подачи Палкина ! Этот упырь со своим футболом на 12 клубов разогнал всех болельщиков со стадионов... Нахр ена мне смотреть 6 матчей Мариуполя с Олимпиком...???!!! Он реально уничтожает футбол в Украине, а потом свалит к своим мокшам...
Ответить
+4
0
Sandra777 (Львів)
06.05.2020 в 21:50
Хай рижий мені купить абонемент на все життя і моїм дітям зато що грабує мене 30 років
Ответить
+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.05.2020 в 21:45
Цікаво, що цього упиря не хвилюють порожні стадіони, або убиті накриті рядном як на Гагаріна у Чернігові. Хто з європейських трансляторів придбає туфту таку? Плюс нічого про продажність суддів і неадекватну реакцію кдк...
Ответить
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
06.05.2020 в 21:42
Вроде по телеку строил из себя адекватного челика, а по интервью детский садик разводит. 1. Барьер - не бесплатные трансляции в инетике, а бедность населения. Бесплатные трансляции никогда не искоренить. А люди не готовы платить 100 гривен лишние. когда им не хватает на еду. 2. Болельщик потеряет интерес к УПЛ? серьезно? Ну такое нести - ну это надо быть обкуренным ЛеоненкоАЛиевоМорозючкой. Вызвать интерес можно или бесплатными трансляциями центральных туров , или если клубы будут вкладывать финансы, чтобы интересно было смотреть на их игру. ...
Ответить
+3
0
avatar
scorpius (Ck)
06.05.2020 в 21:40
Да оно то понятно - плантные трансляции как залог заработка клубов через тв. Только вот по сравнению с развитой Европой у нас в стране аудитория довольно специфична - либо не хотят, либо просто не могут позволить себе тратить деньги на просмотр нашего футбола.
Ответить
+2
0
vlotko (Броди)
06.05.2020 в 21:38
Спочатку зарплати, пенсії дайте європейські.
Ответить
+3
0
Alex.696 (Немирів)
06.05.2020 в 21:38
Так, все вірно, але треба, щоб любителі футболу заробляли достойні гроші, щоб безболісно платити за тб трансляції.
Ответить
+3
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.05.2020 в 21:33
Ти спочатку якщо киваєш на Європу розкрий бюджети клубів, зарплати, вартість трансферів і.т.д. У Європі все це прозоро. А вони, ахметівці, все не наїдяться ніяк. Жлобьє.
Ответить
+3
0
Лекарь (село Дарница)
06.05.2020 в 21:04
Ну вот и вскрылась... консерва
Ответить
+5
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...