Метревели: Бесплатный футбол – это путь в никуда. Трансляции должны стоить 100 гривен в месяц

Кандидат в президенты УПЛ Михаил Метревели рассказал о том, каким он видит решение проблемы с единым телепулом, а также о том, как в случае его избрания Лига увеличит доходы от ТВ прав.

- Как увеличить доходы от продажи ТВ прав?

- Прежде чем говорить об увеличении стоимости прав, необходимо, чтобы клубы объединили все ТВ права и передали их в УПЛ для централизованной продажи. Это должно быть решение, закрепленное в Уставе Лиги. Без этого бизнес-смысл существования УПЛ абсолютно теряется. Без единого пула УПЛ — обычный организатор соревнований с ограниченными возможностями зарабатывать деньги. А вот если права будут объединены, то для увеличения их стоимости необходимо реализовать две ключевых идеи.

Во-первых, необходимо развитие рынка платного ТВ. Нам важно, по примеру успешных европейских стран, вместе со всеми клубами создать рынок платных футбольных трансляций в объеме от 500 тысяч до миллиона подписчиков. На сегодняшний день этот рынок оценивается приблизительно в 100 -150 тысяч абонентов.

Основным барьером в развитии этого рынка сегодня является огромное количество бесплатных прямых трансляций и хайлайтов в интернете и низкодоходные трансляции в кабельных сетях. Здесь Лига и клубы должны максимально отказаться от бесплатных трансляций. Бесплатный футбол – это путь в никуда. Клубам и болельщикам нужно объединиться вокруг одной простой идеи: если мы хотим, чтобы футбол развивался — трансляции по ТВ должны стоить 100 гривен в месяц.

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Во-вторых, нужно обеспечить демонополизацию рынка ТВ и стимулировать конкуренцию рынка ТВ прав. Это можно сделать за счет использования в тендерах правила No Single Buyer Rule, то есть, запретить продажу 100% матчей̆ одному транслятору, по примеру рынков Германии и Англии. Один бродкастер мог бы приобрести не более 75% прав на прямые трансляции.

Еще раз две ключевые идеи: отказ от бесплатных трансляций и конкуренции за подписчиков и права. Реализация этих инициатив позволит создать фундаментальную основу для долгосрочного роста доходов от продажи телевизионных прав.

- Перед Томасом Гриммом и Владимиром Генинсоном стояла задача создание единого пула. Как мы видим, ничего не получилось. Каким образом Вы намерены уговорить клубы согласиться на единый пул?

- Единый пул – это основополагающая идея УПЛ. Клубы сами должны договориться и принять решение об их объединении. Я вижу роль президента Лиги – в увеличении стоимости прав, но не в их объединении. Пора понять, что УПЛ призвана зарабатывать клубам деньги. Наша общая цель – это стоимость ТВ прав 25-50 млн долларов. В соседней Польше, например, права уже стоят 54 млн евро в год. Единый пул – это прежде всего солидарность больших клубов со средними и малыми клубами. Если сейчас не поддержать клубы с небольшими бюджетами, не обеспечить их дополнительными ресурсами и не начать централизованную продажу медиа прав, в которых больше всего они заинтересованы, как в единственном стабильном коммерческом источнике роста доходов, то уровень Лиги и клубов продолжит падение.

Очень скоро мы можем опуститься в клубном рейтинге ассоциаций УЕФА и лишиться значительных прямых доходов за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы и косвенных — от исходящих трансферов на внешних рынках. С точки зрения клубных чемпионатов, нас отбросит в третью группу слабых, бесперспективных чемпионатов. Болельщик окончательно потеряет интерес к нашему клубному футболу и переключиться на топовые европейские чемпионаты.

Здесь мы должны видеть и понимать прямую связь: через увеличение клубных бюджетов, в первую очередь, за счет коммерческих доходов внутри страны, значительно зависят доходы наших клубов на международных рынках. Поэтому вопрос централизованной продажи медиаправ — это не самоцель или вопрос сиюминутной выгоды, это проверенное временем, верное стратегическое решение, обеспечивающее устойчивое рыночное развитие клубов Лиги. Надеюсь, клубы договорятся и объединят права.