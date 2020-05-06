Вильхамссон: Стараюсь выучить и украинский и русский языки

Форвард "Колоса" Арни Вильхамссон рассказал о том, что он учит и украинский и русский языки.

– Когда выучишь язык, то все становится намного проще для тебя и для людей, которые тебя окружают. Украинский язык очень сложный, но я делаю все, чтобы его выучить.

- Вы действительно учите именно украинский, а не русский?

– Мне надо выучить оба языка. В Украине люди говорят и на украинском, и на русском. Но если я играю в Украине, то хочу показать свое уважение к стране и людям. Уважение – это очень важно.

Вижу, когда иностранцы приезжают в Исландию и стараются говорить на нашем языке. Возможно, у них получается не очень хорошо, но они стараются.

В каждой стране, в которой я играл, старался выучить местный язык. Если задержусь в Украине на 3-6 лет, то буду все это время учить язык. Иногда, когда люди говорят очень быстро, я не могу идентифицировать, какой это язык – украинский или русский. В Киеве больше общаются на русском, а в Ковалевке – на украинском.

Знаю, что "привет" – это на русском, а "привіт" – на украинском. Переспрашиваю, как одно и то же слово будет на разных языках. Сначала мне было тяжело понять, какой именно язык надо выучить, чтобы меня все понимали. У меня была такая логика: если 70% населения говорит по-украински, то надо учить украинский и надеяться, что ко мне никто не будет обращаться на русском.

Сейчас стараюсь освоить два языка, чтобы я мог общаться со всеми. Наш тренер Руслан Костышин говорит на украинском и на русском. Когда он общается на тренировке на русском – я уже многое понимаю.

Когда только приехал в Украину, то думал, что все говорят на украинском, но мне сказали, что это русский. Вообще, хорошо знать несколько языков. Я говорю молодым ребятам в клубе, что надо учить английский. В будущем это может очень сильно им помочь.

А я надеюсь, что в один день буду говорить в интервью на украинском и на русском, но дайте мне немного времени. Я все еще на начальном уровне.