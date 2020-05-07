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Дмитрий Коркишко рассказал, почему отказал Заре и откуда взялось приглашение Шахтера

Премьер-лига
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Хотя был в "Динамо" - перешел бы к "горнякам"

Дмитрий Коркишко рассказал, почему отказал Заре и откуда взялось приглашение Шахтера
Новина українською

Полузащитник "Днепр-1" Дмитрий Коркишко, который выступал за одесский "Черноморец" в 2015-2017 годах, вспомнил два приглашения от топовых украинских клубов в то время.

В частности, во время зимней паузы, в начале 2016-го, были слухи о заинтересованности в его услугах донецкого "Шахтера".

У нас в команде была обкатка, не было хорошего результата, но была качественная игра. Мы очень прилично играли и сами понимали, что результат придет.

Разговаривал с тренером Александром Бабичем - он о "Шахтере" мне говорил, что мной интересуются. Почему до трансфера не дошло? Не могу сказать. Кроме того разговора больше ничего не знаю. Но конечно, что перешел бы к "горнякам". От таких предложений не отказываются.

Уже летом 2017-го, когда у Дмитрия заканчивался контракт с "Черноморцем", ему позвонил тогда наставник "Зари" Юрий Вернидуб. Его команда заняла 3 местов УПЛ.

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Хотел меня видеть. Но параллельно появилось предложение из Турции от "Гиресунспора". Я взял неделю паузы и принял решение ехать в Турцию. Посмотрел, какие там игроки играют и решил, что там больше перспектив. В "Заре" Лига Европы, это 6 матчей. А что дальше? Мне очень нравился футбол Вернидуба и "Зари". Я считал, что это "Шахтер", просто на уровень ниже.

Я люблю такой футбол, но когда поступило предложение из Турции, сел с менеджером, и на листке бумаги мы просчитали варианты. Весомым был и финансовый аспект - турки предлагали в полтора или даже в два раза больше.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Вернидуб Дмитрий Коркишко Шахтер (Донецк) Александр Бабич Иван Пироженко
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Источник:
SportArenaTV

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