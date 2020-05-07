Дмитрий Коркишко рассказал, почему отказал Заре и откуда взялось приглашение Шахтера

Полузащитник "Днепр-1" Дмитрий Коркишко, который выступал за одесский "Черноморец" в 2015-2017 годах, вспомнил два приглашения от топовых украинских клубов в то время.

В частности, во время зимней паузы, в начале 2016-го, были слухи о заинтересованности в его услугах донецкого "Шахтера".

У нас в команде была обкатка, не было хорошего результата, но была качественная игра. Мы очень прилично играли и сами понимали, что результат придет. Разговаривал с тренером Александром Бабичем - он о "Шахтере" мне говорил, что мной интересуются. Почему до трансфера не дошло? Не могу сказать. Кроме того разговора больше ничего не знаю. Но конечно, что перешел бы к "горнякам". От таких предложений не отказываются.

Уже летом 2017-го, когда у Дмитрия заканчивался контракт с "Черноморцем", ему позвонил тогда наставник "Зари" Юрий Вернидуб. Его команда заняла 3 местов УПЛ.