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Как футболисты в Турции увольняли тренера. История Коркишко в Гиресунспоре
И причина обиды украинца на клуб
Хавбек "Днепр-1" Дмитрий Коркишко в 2017-2019 годах успел поиграть в двух турецких клубах второго по силе дивизиона, "Гиресунспоре" и "Хатайспоре".
Оба вели борьбу за выход в Суперлигу. Украинский легионер рассказал о своем периоде в первой из команд.
Предпосылки перехода в "Гиресунспор", вспомнил Дмитрий, были очень хорошие - клуб сохранил костяк команды предыдущего сезона. Тогда проиграли стыковые матчи за выход в главную лигу Турции. Притом укрепились, подписали сильных легионеров и снова боролись за выход в "высшую лигу".
В первых 3 матчах я забил 3 гола. Выходил в основе. После первого круга мы были на 3-м месте, отставали на 2-3 пункта от первой позиции. После нового года мы в Кубке прошли "Башакшехир" с Адебайором, но в первом же матче чемпионата проиграли 0:1, на 92 минуте нам забили - наш последний защитник ошибся, хотя игра была очень хорошая. Похоже случилось и во втором матче. Руководство клуба тут же поменяло тренера.
Уже при новом наставнике сделали 6-7 трансферов. Но, рассказывает Дмитрий, все пошло не так, 3 матча подряд проиграли.
Старшие ребята в клубе устроили собрание игроков. Мы обсудили, что делать дальше. Решили, что надо избавляться от этого тренера и возвращать предыдущего. Обсудили ...и через неделю возвращается наш тренер. Все супер, снова побеждаем - но нам не хватило матчей, чтобы хотя бы в первую шестерку попасть.
Выступления в "Гиресунспоре" для Дмитрия закончились последним матчем в чемпионате и ...обидой игрока.
Тот матч никому не был нужен уже, основных игроков-легионеров распустили, потому что играем на выезде. Меня оставили. На все матчи мы летали, автобусами никто не ездил, но именно на тот матч едем автобусом. Ну пусть, без проблем. Приезжаем на матч - я вне основы! 85 минута - меня выпускают и я забиваю гол. Назад снова возвращаемся 10-11 часов автобусом.
Я вернулся в Киев и сказал себе, что больше туда не поеду. А у меня был еще год контракта. Поговорил со своим агентом Иваном Пироженко и сказал, что они мне еще были должны зарплату за 3-4 месяца. За эти деньги сегодня можно купить однокомнатную квартиру в центре Киева. Связались с клубом, говорят: мы тебя не отпускаем, хотим, чтобы ты дальше играл. Я сказал: нет, давайте, деньги оставляйте себе, а контракт разрываем.