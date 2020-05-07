Как футболисты в Турции увольняли тренера. История Коркишко в Гиресунспоре

Хавбек "Днепр-1" Дмитрий Коркишко в 2017-2019 годах успел поиграть в двух турецких клубах второго по силе дивизиона, "Гиресунспоре" и "Хатайспоре".

Оба вели борьбу за выход в Суперлигу. Украинский легионер рассказал о своем периоде в первой из команд.

Предпосылки перехода в "Гиресунспор", вспомнил Дмитрий, были очень хорошие - клуб сохранил костяк команды предыдущего сезона. Тогда проиграли стыковые матчи за выход в главную лигу Турции. Притом укрепились, подписали сильных легионеров и снова боролись за выход в "высшую лигу".

В первых 3 матчах я забил 3 гола. Выходил в основе. После первого круга мы были на 3-м месте, отставали на 2-3 пункта от первой позиции. После нового года мы в Кубке прошли "Башакшехир" с Адебайором, но в первом же матче чемпионата проиграли 0:1, на 92 минуте нам забили - наш последний защитник ошибся, хотя игра была очень хорошая. Похоже случилось и во втором матче. Руководство клуба тут же поменяло тренера.

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Уже при новом наставнике сделали 6-7 трансферов. Но, рассказывает Дмитрий, все пошло не так, 3 матча подряд проиграли.

Старшие ребята в клубе устроили собрание игроков. Мы обсудили, что делать дальше. Решили, что надо избавляться от этого тренера и возвращать предыдущего. Обсудили ...и через неделю возвращается наш тренер. Все супер, снова побеждаем - но нам не хватило матчей, чтобы хотя бы в первую шестерку попасть.

Выступления в "Гиресунспоре" для Дмитрия закончились последним матчем в чемпионате и ...обидой игрока.