Известны пункты медицинского протокола для клубов Украины о возобновлении тренировок

В Доме футбола вчера УАФ, УПЛ, ПФЛ и футбольные профсоюзы обсудили пункты медицинского протокола для возвращения к тренировкам профессиональных клубов Премьер-лиги, а также Первой и Второй лиг, сообщает Sportarena.

Возвращение к тренировкам профессиональных футбольных клубов должно произойти с 12 мая.

- До начала тренировок клубы должны провести тестирование на коронавирус путем ПЦР диагностики;

- Тесты ПЦР обязаны сдать все, кто участвует в тренировочном процессе: игроки, тренеры, клубный персонал;

- В случае положительного теста на COVID-19 клубы обязаны сообщить об этом в Спортивно-медицинский комитет УАФ;

- Каждый футбольный клуб обязуется назначить ответственное лицо за соблюдение противоэпидемических мероприятий. Этот сотрудник клуба должен провести разъяснительную работу по информированию о возможных симптомы болезни и соблюдении гигиенических мероприятий;

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- работников клубов просят не находиться одновременно многим людям в одном помещении, а в таком случае в помещении площадь должна быть с расчетом 10 кв. м. на одного человека;

- в помещениях общего пользования (раздевалки, душевые) следует соблюдать расстояние не менее 2 метров между игроками;

- По возможности двери между помещениями следует держать открытыми, чтобы минимизировать контакт с дверными ручками;

- Перед началом каждой тренировки в протоколе просят проводить медицинское обследование и следить за объективными показателями игроков и персонала: в первую очередь, температуры тела каждого футболиста и члена персонала, задействованного в тренировочном процессе;

- Средство для дезинфекции должно быть перед каждым помещением или в нем;

- Обработку инвентаря для тренировок (мячи, стойки и т.д.) следует проводить до тренировок и после тренировочного дня;

- Тренажером можно пользоваться в кухонных перчатках и в медицинских масках.