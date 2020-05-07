Протасов: Надо все запустить и дать футболистам тренироваться

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов рассказал, когда и как клубы могут возобновить тренировки и сезон в целом.

"На сегодня мы видим ситуацию так, что нужно хотя бы допустить команды к тренировкам и дать им возможность работать. В течение двух-трех недель, когда от правительства уже будут конкретные установки по началу чемпионата, мы этот протокол подведем. Наверное, он будет жестким, но мы не можем брать на себя всю ответственность за выполнение этого протокола. Нужно создавать его в сотрудничестве с министерством здравоохранения.

Надо все это запустить и дать футболистам тренироваться, которые засиделись дома. Надеемся, что ситуация с коронавирусом в стране пойдет на поправку, и мы сможем начать чемпионат. Это наш приоритет, чтобы все сыграли", - сказал Протасов.