Премьер-лига
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Не стало администратора молодежной команды Зари
Из-за заболевания
На 34-м году жизни перестало биться сердце администратора Ю-21 луганской "Зари" Александра Колесника.
Диагноз врачей - острая сердечная недостаточность.
Соболезнования выразили в клубе:
Все мы знали Сашу, как отзывчивого человека и прекрасного профессионала. Футбольный клуб "Заря" скорбит и выражает искренние соболезнования семье и родственникам Александра!
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Источник:Зоря
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