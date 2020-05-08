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Не стало администратора молодежной команды Зари

Премьер-лига
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Из-за заболевания

Не стало администратора молодежной команды Зари
Новина українською

На 34-м году жизни перестало биться сердце администратора Ю-21 луганской "Зари" Александра Колесника.

Диагноз врачей - острая сердечная недостаточность.

Соболезнования выразили в клубе:

Все мы знали Сашу, как отзывчивого человека и прекрасного профессионала. Футбольный клуб "Заря" скорбит и выражает искренние соболезнования семье и родственникам Александра!

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В статье: Заря (Луганск) U-21
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Источник:
Зоря

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