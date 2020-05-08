Источник: Днепр-1 может подать заявку на участие в еврокубках следующего сезона

СК "Днепр-1" может подать документы в аттестационный комитет УЕФА для участия в еврокубках уже следующего сезона (2020/21).

Как сообщил главный редактор сайта fcdnipro.com Александр Скляр, сроки подачи документов сместились из-за карантина и теперь "Днепр-1", которому в конце июня исполняется ровно три года после вступления в ПФЛ, сможет претендовать на участие в еврокубках.

Напомним, что на данный момент "Днепр-1" занимает 7-е место УПЛ и в случае, если чемпионат будет доигран, клуб может поучаствовать в переходном турнире за место в Лиге Европы.