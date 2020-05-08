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Источник: Днепр-1 может подать заявку на участие в еврокубках следующего сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

У днепрян появился шанс

Источник: Днепр-1 может подать заявку на участие в еврокубках следующего сезона
Новина українською

СК "Днепр-1" может подать документы в аттестационный комитет УЕФА для участия в еврокубках уже следующего сезона (2020/21).

Как сообщил главный редактор сайта fcdnipro.com Александр Скляр, сроки подачи документов сместились из-за карантина и теперь "Днепр-1", которому в конце июня исполняется ровно три года после вступления в ПФЛ, сможет претендовать на участие в еврокубках.

Напомним, что на данный момент "Днепр-1" занимает 7-е место УПЛ и в случае, если чемпионат будет доигран, клуб может поучаствовать в переходном турнире за место в Лиге Европы.

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В статье: СК Днепр-1
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Комментарии (5)
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svat1303 (Днепр)
08.05.2020 в 22:59
И шо они будут там делать?
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Просто Квашин (Харьков)
08.05.2020 в 22:50
Оху евшие твари... мало того что президент фейк-клуба кинул бойцов на поле боя(будучи командиром)и сбежал в Днепр..они еще чего то хотят...
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0
0
Sandra777 (Львів)
08.05.2020 в 22:32
Треба подати 15 тисяч поправок
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+3
0
Сеш (Дніпро)
08.05.2020 в 22:48
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
08.05.2020 в 22:09
Может лучше подать заявку на участие в финале Лиги Чемпионов ???
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0
-2


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