Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Днепр-1 может подать заявку на участие в еврокубках следующего сезона
У днепрян появился шанс
СК "Днепр-1" может подать документы в аттестационный комитет УЕФА для участия в еврокубках уже следующего сезона (2020/21).
Как сообщил главный редактор сайта fcdnipro.com Александр Скляр, сроки подачи документов сместились из-за карантина и теперь "Днепр-1", которому в конце июня исполняется ровно три года после вступления в ПФЛ, сможет претендовать на участие в еврокубках.
Напомним, что на данный момент "Днепр-1" занимает 7-е место УПЛ и в случае, если чемпионат будет доигран, клуб может поучаствовать в переходном турнире за место в Лиге Европы.
Новости по теме
- 19:07 Зарубежные Бетао: Если бы мы прошли Шахтер, то вполне возможно, тоже могли бы выиграть Кубок УЕФА
- 17:00 Зарубежные "Где Динамо, где?" В этот день 11 лет назад Шахтер обыграл Динамо и вышел в финал Кубка УЕФА
- 20:35 Зарубежные Вукоевич: В 2009 Шахтер нас сильно боялся. Если бы Динамо вышло в финал Кубка УЕФА, то выиграло бы 100%