Бетао: Простите, я никогда раньше не слышал о Десне. Как Динамо может сыграть с ней 1:1?

Экс-защитник "Динамо" Бетао признался, что следит за игрой и новостями из стана киевского клуба.

"Да, я слежу за новостями и трансферами в Instagram. Думаю, сейчас у “Динамо” тяжелый момент. Я давно не видел такой ситуации с результатами киевлян, как сейчас. Считаю, что наша команда, которая играла в 2008-2010 годах, была очень хорошей - и по подбору футболистов, и по результатам. Сейчас же я вижу непонятные для себя результаты. “Динамо” может потерять очки с маленькими клубами, как в последнем перед перерывом матче с “Десной”. Простите, я никогда раньше не слышал о такой команде. Как “Динамо” может сыграть с ней 1:1?

Не могу судить, хороший состав в “Динамо” сейчас или нет, потому что из-за большой разницы во времени не выходит смотреть матчи. Но могу сказать, что футболисты должны играть сердцем. В “Динамо” нужно играть до конца, до последнего момента, до последней капли крови. В мое время, когда играли Диакате, Юссуф, Вукоевич, Эль Каддури, мы были собаками на поле, боролись за имя клуба. Вот это - “Динамо” Киев", - рассказал Бетао.