Бабич: Некоторые игроки Мариуполя зарабатывали целенаправленные удаления. Их уже нет в команде

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал, почему его игроки часто зарабатывают красные карточки.

- "Мариуполь" получает много красных карточек. Чем это обусловлено и как с этим бороться?

- Есть проблема такая. Мы знаем, какие красные карточки нам давались целенаправленно. А порой футболисты не справлялись со своими эмоциями на футбольном поле. Это наша проблема. Это можно решить только через общение, понимание футболистов. Нельзя запрещать играть жестко. Прежде всего, мы должны убрать такие элементы, как отмашки, удары сзади, какие-то неспортивные красные карточки.

Если же говорить о двух желтых карточках… Когда у футболиста была желтая и он целенаправленно играет рукой, получая второе предупреждение – то, конечно, это штраф. Если же старается где-то в мяч сыграть, но соперник "рисует" и нашего игрока удаляют за вторую желтую – то тут есть над чем подумать, как поговорить с футболистом, чтобы он не расстраивался, не падал духом после этих карточек.

Но у нас уже стало чуть меньше удалений. Я не беру матч с "Днепром-1", который мы проиграли 0:3 (у "Мариуполя" были удалены трое футболистов – прим.). Думаю, эту игру можно вынести за скобки.

- Можете рассказать подробнее, что за "целенаправленные удаления"?

- Были такие фолы в центре поля… Не хочу называть фамилии, но, скажем так, этих футболистов сейчас у нас нет в команде. Тогда те карточки, которые мы зарабатывали, были очень под вопросом.

Сейчас у нас футболисты, которые получают карточки – мы с ними разбираемся, разговариваем, смотрим. В большей степени это рабочие карточки.