Бетао предлагали работу тренера в Динамо, но он выбрал карьеру игрока

Экс-защитник "Динамо" Бетао имел возможность продолжить карьеру в структуре "бело-синих", но решил продолжить карьеру футболиста и перейти в другой клуб.

- Когда сезон закончился, я общался с Ребровым и Суркисом, и мне предложили учиться на тренера и работать с Динамо. Я подумал и не смог согласиться, мне тогда был 31 год и я еще хотел играть в футбол, у меня были силы. Мне сказали: хорошо, если захочешь работать в Динамо, когда закончишь карьеру, - звони нам.

Готов ли я вернуться? Пока не знаю (улыбается). Я хочу играть еще минимум год, физическое состояние позволяет, голова тоже хорошо работает. А после этого, если я могу быть полезен Динамо, буду только рад.

Возможно, смогу помогать с просмотром футболистов в Южной Америке. Я хочу вновь увидеть сильное Динамо, которое играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Команда уже давно не выигрывала чемпионат Украины. Сейчас это не то Динамо, которое я помню. Как футболист я уже не могу что-то дать Динамо, но вне поля - конечно, могу и хочу помогать, - сказал Бетао.