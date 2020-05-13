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Сергей Рафаилов назвал бюджет Зари до и после выезда из Луганска

Премьер-лига
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Стоимость продажи Лунина и высокие зарплаты игроков

Сергей Рафаилов назвал бюджет Зари до и после выезда из Луганска
Новина українською

До недавнего времени генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, сколько стоило существование клуба в год до 2014-го и после переезда в Запорожье.

Первые 2 года, как я пришел, был очень солидный бюджет, где-то 15 млн.

Тогда по 40-50 000 долларов платили зарплату "Кривбасс", "Таврия", Металлург Д. У нас самая высокая зарплата была 25-30 000. 25 000 - Бали, 30 000 - Данило.

Бюджет клубов УПЛ? От 5 млн долларов. Но это 10 лет назад.

После того, как "Заря" переехала из оккупированного Россией Луганска в Запорожье бюджет стал существенно меньше.

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Сейчас конечно ...не имею права называть сумму. Но каждый может посчитать. Говорил же, что мы жили 2 года от продажи одного игрока.

Ведущий Виктор Вацко отметил, что вместе с бонусами сумма за продажу голкипера Андрея Лунина в "Реал" составляла 12 млн евро (а следовательно сумма бюджета "Зари" - 6 млн евро в год).

"Где-то так, - подтвердил Рафаилов. - Со всеми бонусами ...Торговались за Лунина долго, в "Реале" не думали, что с ними так жестко будут разговаривать".

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В статье: Заря (Луганск) Данило Луганск Сергей Рафаилов Виктор Вацко Андрей Лунин запорожье Бали
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Источник:
Вацко Live

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