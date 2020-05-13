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Сергей Рафаилов назвал бюджет Зари до и после выезда из Луганска
Стоимость продажи Лунина и высокие зарплаты игроков
До недавнего времени генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, сколько стоило существование клуба в год до 2014-го и после переезда в Запорожье.
Первые 2 года, как я пришел, был очень солидный бюджет, где-то 15 млн.
Тогда по 40-50 000 долларов платили зарплату "Кривбасс", "Таврия", Металлург Д. У нас самая высокая зарплата была 25-30 000. 25 000 - Бали, 30 000 - Данило.
Бюджет клубов УПЛ? От 5 млн долларов. Но это 10 лет назад.
После того, как "Заря" переехала из оккупированного Россией Луганска в Запорожье бюджет стал существенно меньше.
Сейчас конечно ...не имею права называть сумму. Но каждый может посчитать. Говорил же, что мы жили 2 года от продажи одного игрока.
Ведущий Виктор Вацко отметил, что вместе с бонусами сумма за продажу голкипера Андрея Лунина в "Реал" составляла 12 млн евро (а следовательно сумма бюджета "Зари" - 6 млн евро в год).
"Где-то так, - подтвердил Рафаилов. - Со всеми бонусами ...Торговались за Лунина долго, в "Реале" не думали, что с ними так жестко будут разговаривать".