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Официально. Определена дата возобновления Чемпионата Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже в конце мая!

Официально. Определена дата возобновления Чемпионата Украины
Новина українською

Украинская Премьер-лига решила возобновить сезон 2019/2020 30 мая. Об этом сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

До перерыва на карантин, связанного с COVID-19, в УПЛ были сыграны 23 тура. Лидирует "Шахтер", "Заря" - вторая, однако опережает "Динамо" лишь по дополнительным показателям. Командам осталось сыграть 9 туров. Поединки пройдут без зрителей.

В следующем туре в первой шестерке "Динамо" встретится с донецким "Шахтером", "Колос" примет "Десну", а "Александрия" сыграет с "Зарей". Во второй состоятся матчи: "Карпаты" - "Мариуполь", "Ворскла" - "Львов", "Днепр-1" - "Олимпик".

О времени начала матчей и месте проведения будет сообщено дополнительно.

Напомним, сейчас клубы обсуждают возможность проведения остальных матчей сезона в двух городах. В частности, "Десна" предложила, чтобы первая шестерка свои поединки проводила в Киеве. Против выступили "Заря" и "Александрия". В ответ "Динамо" предложило луганчанам свою базу ДЮСШ для проживания и тренировок.

Добавим, что 16-го мая возобновляется немецкая Бундеслига. На следующей неделе - 23-го мая - стартует чемпионат Чехии. 30-го мая также возобновится чемпионат Австрии, а уже 4-го июня начнут играть в Португалии.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия коронавирус
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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Киев)
14.05.2020 в 15:14
Дай Бог єто произойдет в указанньіе сроки. А если заря и александрия против игр в Киеве, то чемпионат не возобновится?
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Spokoyno (Киев)
14.05.2020 в 15:33
Та у когось з логікою / логістикою проблеми Грати через два, три дні при цьому витрачати два дні на переїзди! А коли ж футболісти будуть відновлюватися та тренуватися?
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