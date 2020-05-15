Денисов: Вернидуб сейчас в Беларуси, Рафаилов живет в Краснодаре, но они опять кого-то критикуют, ругают

Директор каналов "Футбол" Александр Денисов в эфире Youtube-канала "Бомбардир" рассказал о трениях с экс-генеральным директором "Зари" Сергеем Рафаиловым.

"Рафаилов навыдумывал что-то, какие-то обиды у него. Я думаю, что недооцененный человек в какой-то степени. Не хватало ему внимания как менеджеру, он проделал большую работу.

Все-таки "Заря" – клуб, который никогда не стучался в призеры чемпионата до последнего времени. "Зари" не было в пуле команд, которые боролись за чемпионство в лучшие времена. Там кто угодно подходил периодами – "Черноморец", "Карпаты", но "Заря" была на задних позициях.

За это время, несмотря на то, что клуб переехал, попал в сложности бытовые, человек сделал большую работу. Где-то его недооценили, кто-то – руководство или болельщики, или пресса. Какой-то вот негатив.

У Вернидуба то же самое. У них обоих есть чувство какой-то недооцененности. Вернидуб уже из Беларуси опять кого-то критикует, ругает. Рафаилов теперь в Краснодаре живет, оттуда что-то там с Поворознюком.

Они оба продолжают ругаться с кем-то. Если разбирать, то просто где-то недооценили их работу", – сказал Денисов.