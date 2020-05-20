Бразильский хавбек ФК Львов признался о проблемах с формой после карантина

Полузащитник ПФК "Львов" Алваро рассказал о своем карантин в Украине и форме после возобновления тренировок команды.

- Алваро, команда два месяца была на карантине. Как ты провел это время и как чувствуешь себя после него?

- Старался тренироваться, поддерживать форму. Было довольно трудно. И после двух месяцев мы все еще входим в форму. Еще довольно трудно. Но по чуть-чуть мы улучшаем свои кондиции, стараемся выходить на хороший уровень.

- Если сравнивать свое состояние после зимнего перерыва и после карантина - какая разница?

- На самом деле это совсем другое дело. Зимний перерыв в чемпионате - это отдых. Мы тогда отправляемся в Бразилию. Там ты со своей семьей, отдыхаешь. И при этом есть возможность поддерживать свое физическое состояние. Поэтому там психологически легче.

А что касается карантина, то трудно было именно психологически. Потому что мы были дома, закрытые, иногда выбирались на какие-то прогулки, старались заниматься. Это очень трудно сравнить. Во время карантина было довольно трудно.

- Сейчас команда возобновила тренировки: физическая и беговая работа, упражнения с мячами. Что тебе больше всего хочется во время тренировок?

- Наиболее важное - это набрать форму. Потому что чувствуется, что ноги еще "тяжелые". И не всегда получается делать то, что ты задумал. Поэтому главное - выйти на свои оптимальные кондиции, и тогда все будет получаться.

- 30 мая - первый официальный матч команды после перерыва. Будешь готов к этому времени?

- Очень трудно быть готовым на первую игру чемпионата. Поскольку мы два месяца занимались только индивидуально. И за две-три недели подготовиться к первой игре и здорово сыграть - это будет очень трудно.

Каждый день мы будем работать, и я буду как можно больше выполнять работы, чтобы улучшать свою игру. Но я понимаю, что это будет трудно, потому что не так много времени, чтобы подготовиться. А в чемпионате будет много игр, в некоторых случаях через два-три дня.

- Есть во Львове места, которые тебе больше всего запомнились?

- Место, которое мне нравится во Львове - моя квартира. Но самое лучшее место - это футбольное поле. Там я провожу свое время.

- Бразильцы любят собираться большими компаниями. Как часто ты это делаешь во Львове?

- Да, было несколько раз. Мы собирались у меня с ребятами. В большинстве - на выходных, чтобы хоть немного сменить обстановку. Потому что есть ребята, которые проживают на базе. Поэтому я старался им помочь.