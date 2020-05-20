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Рестарт 30 мая, последний тур - 19 июля: клубы УПЛ получили новый проект календаря

Премьер-лига
(2 голосов)

Финал Кубка - 25 июля

Рестарт 30 мая, последний тур - 19 июля: клубы УПЛ получили новый проект календаря
Новина українською

Клубы УПЛ получили новый проект календаря окончания текущего сезона.

Как уже сообщалось ранее, чемпионат Украины планируется возобновить 30 мая. При этом, по новому варианту календаря снизили плотность матчей.

По старому варианту, чемпионат завершился бы 13 июля, а в новом варианте – 19 июля.

Календарь оставшейся части УПЛ (базовые даты)

  • 24-й тур – 30 мая
  • 25-й тур – 6 июня
  • 26-й тур – 13 июня
  • 27-й тур – 20 июня
  • 28-й тур – 27 июня
  • 29-й тур – 4 июля
  • 30-й тур – 11 июля
  • 31-й тур – 15 июля
  • 32-й тур – 19 июля

Полуфинальные матчи Кубка Украины по новому варианту проекта календаря планируется провести 24 июня, а финал Кубка — 25 июля.

Плей-офф матчи за право сыграть в Лиге Европы будут проведены 29 июля и 1 августа.

Данный календарь должен быть сначала утвержден клубами, после чего его должен задекларировать Исполком УАФ.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
Sport Arena

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