Флорин Чернат сравнил Михайличенко с Зинедином Зиданом

Бывший полузащитник "Динамо" (играл в клубе в 2001-2009 годах), румынский легионер Флорин Чернат, рассказал о работе тренера и лидерах команды в те времена.

- Кто из динамовцев в тот период, когда вы играли, был лидером в раздевалке, душой компании?

- В то время у нас была одна хорошая команда, не было разделения на украинцев и иностранцев. Мне эта ситуация очень помогла. Могу назвать целую группу игроков-лидеров - Белькевич, Хацкевич, Шовковский, Гусин, Ващук, в первые годы после моего приезда играл еще Головко.

- Под руководством Михайличенко "Динамо" в начале 2000-х провело две сильные Лиги чемпионов, выиграло два чемпионата Украины. Затем "Динамо" слабо начало сезон и его уволили...

- Знаете, жизнь тренера очень сложная. У нас в Румынии говорят, что у тренера сумка всегда собрана. Судьба наставника в команде зависит только от результатов. Киевское "Динамо" всегда борется за чемпионство, за выход в Лигу чемпионов, поэтому у клуба нет возможности ждать и терпеть.

Всю команду, всех игроков, у которых контракты, заменить невозможно. Самое простое - сменить тренера. Но это совершенно не означает, что Михайличенко или Демьяненко были слабыми наставниками. Думаете, что если в мадридского "Реала" будут плохие результаты, то Зидана не изменят? "Реал" - это не только Зидан, это бренд, это гораздо больше.

- Михайличенко считается любимым учеником Лобановского, говорят, что он многое заимствовал у Валерия Васильевича в тренировочном процессе. Так и было?

- Возможно, упражнения и тесты в тренировочном процессе и на сборе менялись, но ритм и интенсивность были такими же высокими. Для нас было легче, потому что и Михайличенко, и Демьяненко были помощниками Валерия Васильевича. Они знали нас, а мы знали их требования. Для меня было легко работать как с ними, так и с Сабо. Они были игроками "Динамо", знают этот великий клуб изнутри.