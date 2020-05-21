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Дыминский нашел деньги для Карпат после ультиматума команды и Санжара
Правда, рассчитались только за ...январь
Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский заявил об ультиматуме со стороны тренерского штаба и футболистов "Карпат" руководству клуба.
Они отказались продолжать работу в условиях 4-месячной задолженности со стороны клуба.
И руководство погасило футболистам и тренерам задолженность за январь. Это деньги из собственных резервов, доходов клуба, которые он [Дыминский], очевидно, позволил целево использовать руководству "Карпат". Поэтому сейчас "зелено-белые" вернулись к тренировкам.
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Источник:ТаТоТаке
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