Дыминский нашел деньги для Карпат после ультиматума команды и Санжара

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский заявил об ультиматуме со стороны тренерского штаба и футболистов "Карпат" руководству клуба.

Они отказались продолжать работу в условиях 4-месячной задолженности со стороны клуба.

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