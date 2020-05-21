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Источник: Рестарт УПЛ сдвинут на неделю. Матч Шахтер - Динамо состоится 6 июня в Киеве
Не все клубы успевают подготовиться и пройти тесты
Рестарт УПЛ, вероятно, будет сдвинут на неделю. Чемпионат возобновится не 30 мая, а 6 июня, причем мтач "Шахтер" – "Динамо" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".
Такой инсайдерской информацией поделился журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.
"На 90% решено, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится 6 июня на "Олимпийском". Клубы между собой уже договорились", – написал Ящук в Инстаграме.
При этом журналист Лев Галушко сообщает, что причина переноса кроется в том, что не все команды успевают провести тесты и полноценно подготовиться к возобновлению сезона.
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