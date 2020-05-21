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Источник: Рестарт УПЛ сдвинут на неделю. Матч Шахтер - Динамо состоится 6 июня в Киеве

Премьер-лига
(1 голосов)

Не все клубы успевают подготовиться и пройти тесты

Источник: Рестарт УПЛ сдвинут на неделю. Матч Шахтер - Динамо состоится 6 июня в Киеве
Новина українською

Рестарт УПЛ, вероятно, будет сдвинут на неделю. Чемпионат возобновится не 30 мая, а 6 июня, причем мтач "Шахтер" – "Динамо" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский".

Такой инсайдерской информацией поделился журналист "Футбольного формата" Олег Ящук.

"На 90% решено, что матч "Шахтер" – "Динамо" состоится 6 июня на "Олимпийском". Клубы между собой уже договорились", – написал Ящук в Инстаграме.

При этом журналист Лев Галушко сообщает, что причина переноса кроется в том, что не все команды успевают провести тесты и полноценно подготовиться к возобновлению сезона.

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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) коронавирус
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Комментарии (4)
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chino1961 (Сумская обл.)
21.05.2020 в 23:41
Вечно все как не у людей
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chino1961 (Сумская обл.)
21.05.2020 в 23:41
На месяц еще одложите...дебилы
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Пришта Литин (Киев)
21.05.2020 в 23:33
Скучающие болелы сразу увидят в каком состоянии лидеры. Даже трудно предсказать исход матча.
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simargl (Чернигов)
21.05.2020 в 23:24
Да ну ладно, неделя подготовки ничего не решает. Химия какая-то, может ждут, что б пустили хоть сколько-нибудь болельщиков...
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