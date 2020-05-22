Премьер-лига
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Шанс Андреевского. Динамо объявило стартовый состав на матч с Рухом
Спарринг в Киеве
"Бело-синие" назвали 11 игроков, которые выйдут в старте на контрольный поединок с львовским "Рухом".
Состав в начале поединка будет выглядеть следующим образом:
Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Андриевский, Шепелев, Вербич, Буяльский, Русин.
Напомним, что матч должен начаться в 14:00.
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Источник:Телеграм ФК Динамо
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