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Шанс Андреевского. Динамо объявило стартовый состав на матч с Рухом

Премьер-лига
(1 голосов)

Спарринг в Киеве

Шанс Андреевского. Динамо объявило стартовый состав на матч с Рухом
Новина українською

"Бело-синие" назвали 11 игроков, которые выйдут в старте на контрольный поединок с львовским "Рухом".

Состав в начале поединка будет выглядеть следующим образом:

Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Андриевский, Шепелев, Вербич, Буяльский, Русин.

Напомним, что матч должен начаться в 14:00.

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В статье: Товарищеский матч Динамо (Киев) Контрольный матч Рух (Львов) Александр Андриевский спарринг
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