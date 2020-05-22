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Суркис: Команды готовы меньше, чем на 50%, но главное, что футбол начался
Президент Динамо рад возобновлению футбола
Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился впечатлением о спарринге киевлян с львовским "Рухом" (0:0).
"Испытываю огромное удовольствие, что началось. Хороший спарринг. "Рух" – приличная команда, которая заслуживает даже по своей самоотдаче играть в УПЛ. Понятно, что команды готовы меньше, чем на 50%. Но самое главное, что футбол начался.
Молодец президент Козловский. Он много делает по инфраструктуре, я видел и слышал. Приеду, посмотрю, он меня пригласил. Огромное уважение, он развивает футбол", – сказал Суркис.