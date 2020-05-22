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Суркис: Команды готовы меньше, чем на 50%, но главное, что футбол начался

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент Динамо рад возобновлению футбола

Суркис: Команды готовы меньше, чем на 50%, но главное, что футбол начался
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился впечатлением о спарринге киевлян с львовским "Рухом" (0:0).

"Испытываю огромное удовольствие, что началось. Хороший спарринг. "Рух" – приличная команда, которая заслуживает даже по своей самоотдаче играть в УПЛ. Понятно, что команды готовы меньше, чем на 50%. Но самое главное, что футбол начался.

Молодец президент Козловский. Он много делает по инфраструктуре, я видел и слышал. Приеду, посмотрю, он меня пригласил. Огромное уважение, он развивает футбол", – сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
Rukh TV

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