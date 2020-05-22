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Единоразовая сдача тестов на коронавирус обходится клубам УПЛ в 120 тысяч гривен
Таких процедур клубы до рестарта чемпионата должны пройти минимум две
По данным СМИ, Украинская ассоциация футбола перенесла рестарт чемпионата УПЛ с 30 мая на 6 июня. Повременить с возобновлением чемпионата пришлось по двум причинам. Во-первых, не все команды успевают провести тесты на коронавирус и подготовиться к официальным играм.
Так, по информации Meta-ratings, некоторые клубы УПЛ еще не направили в медицинскую службу УАФ все результаты тестирования своих команд.
За данную процедуру с вызовом специальной лаборатории для забора тестов на коронавирус каждая команда в составе 60 человек (футболисты, тренеры и технический персонал) должна заплатить порядка 120 тысяч гривен (4 500 долларов). Также еще одну подобную процедуру клубы УПЛ должны будут провести перед рестартом чемпионата.
Результат ПЦР-теста приходит в течении 36 часов, после чего в случае отрацательного анализа выдается разрешение на участие футболиста в соревнованиях.
В случае, если у игрока будет обнаружен вирус по ходу чемпионата, футболист отправится на самоизоляцию, а команда должна будет пройти дополнительное тестирование.
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