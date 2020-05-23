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Бущан о матче с Рухом: Счастливы, что наконец сыграли

Премьер-лига
(2 голосов)

Динамо не пропускает уже два месяца

Бущан о матче с Рухом: Счастливы, что наконец сыграли
Новина українською

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал ничью с "Рухом" (0:0).

- Есть усталость после матча?

- Какая усталость? До сих пор счастливы, что наконец сыграли.

- Мандража не было перед матчем?

- Готовились как к финалу. Настроение было хорошее, мандража не чувствовали. Счастливы, что сегодня удалось сыграть.

- Как соблюдалась дистанция в раздевалке?

- В душ ходили по одному. Мы же сдали тесты на коронавирус - все негативные, поэтому можем между собой контактировать.

- Какая задача сегодня перед вами стояла: выиграть или почувствовать темп игры?

- Темп игры, поскольку в товарищеских матчах не стоит задача побеждать, тем не менее, такой клуб, как "Динамо", в каждой игре должен добиваться результата.

Два месяца была пауза и сегодня состоялась первая игра. Я считаю, что матч против "Руха" получился достаточно интенсивным. Да, не получилось забить, но и не пропустили. "Динамо" не пропускает уже два месяца. Уверен, голы еще придут, - сказал Бущан.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Футбол 1/2/3

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