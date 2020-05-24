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Костышин: Мы не не готовы к возобновлению сезона, у игроков не бегут ноги

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник бы хотел отложить рестарт на неделю

Костышин: Мы не не готовы к возобновлению сезона, у игроков не бегут ноги
Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился мнением о спарринге против "Олимпика" (1:2).

"У меня хорошие эмоции. У футболистов, наверное, негативные, потому что им сложно было после больших нагрузок. У них глаза горят, а ноги не бегут. Не думаю, что они получали сумасшедшие эмоции. Их хватило на 10-15 минут, а дальше усталость и плохие кондиции.

Думаю, они сами злятся, что не могут пока показывать футбол, в который может играть команда. Первый матч, все на силу случилось. Ожидал такой игры. Я каждый день вижу футболистов, тренирую их. Мы выбрали стратегию тренировочного сбора. Ожидал, что им будет сложно.

Для нашей команды 6 июня – более удобная дата. У нас выбрана подготовка, мы от нее не отходим. К 30 мая мы не будем готовы", – сказал Костышин.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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sam (Дніпро)
24.05.2020 в 09:00
А куда бежать? Выше 6-го места всё равно не убежишь...
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