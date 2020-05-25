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Бондарь: Надеюсь, к июлю уже буду тренироваться

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник надеется на быстрое восстановление

Бондарь: Надеюсь, к июлю уже буду тренироваться
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в эфире ТК Футбол рассказал о своей травме.

– Произошел неприятный эпизод на тренировке – столкнулся с Даниилом Сиканом и повредил лодыжку. Сделали рентген и компьютерную томографию. Оказался перелом. Сейчас буду лечиться, все время направлю на восстановление.

– Это последствия карантина?

– Это же не мышечная травма, не связки. Это могло случиться с каждым. Просто произошел удар, нелепая ситуация. Не скажу, что это последствия карантина. Надо теперь восстанавливаться и готовиться к тренировкам и матчам более серьезно. Хотелось бы быстрее пройти реабилитацию, но самое главное – восстановиться качественно, чтобы все срослось и было нормально, чтобы я мог выйти и тренироваться в общей группе. Я молодой, надеюсь, на мне заживет быстрее. Надеюсь, к июлю уже буду тренироваться.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
ТК Футбол

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