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Поворознюк: Алиев и Милевский Ингульцу не нужны. Зачем мне пиар?
Президент уверяет, что клуб идет другим путем
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказался относительно возможного приглашения игроков с громкими именами.
– В белорусскую команду "Динамо" Брест для пиара приглашали Марадону. У вас не было идеи в Петрово привезти кого-то из звезд прошлого?
– Даже в мыслях такого нет. Я реалист. Зачем мне пиар? Алиев и Милевский мне не нужны. Я реалист и твердо хожу по земле. Придет время, и мы сами воспитаем звезд из своих футболистов и будем этим гордиться.
У нас играет Евгений Запорожец. Он начинал в нашей школе, играл по аматорам, а сейчас его хотят купить пять команд УПЛ. Вот это наш путь, – сказал Поворознюк.