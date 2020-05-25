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Поворознюк: Алиев и Милевский Ингульцу не нужны. Зачем мне пиар?

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент уверяет, что клуб идет другим путем

Поворознюк: Алиев и Милевский Ингульцу не нужны. Зачем мне пиар?
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказался относительно возможного приглашения игроков с громкими именами.

– В белорусскую команду "Динамо" Брест для пиара приглашали Марадону. У вас не было идеи в Петрово привезти кого-то из звезд прошлого?

– Даже в мыслях такого нет. Я реалист. Зачем мне пиар? Алиев и Милевский мне не нужны. Я реалист и твердо хожу по земле. Придет время, и мы сами воспитаем звезд из своих футболистов и будем этим гордиться.

У нас играет Евгений Запорожец. Он начинал в нашей школе, играл по аматорам, а сейчас его хотят купить пять команд УПЛ. Вот это наш путь, – сказал Поворознюк.

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В статье: Артем Милевский Александр Алиев Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
kp.ua

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
25.05.2020 в 20:31
Балабол!
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