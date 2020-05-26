Топ лучших бегунов Динамо - по итогам тестов

Опорный полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, что сразу после карантина тренерский штаб устроил команде короткие тесты, чтобы посмотреть на готовность к игре.

Сергей отмечает, что это был не тест Купера, а гораздо короче - по 50 метров.

А зимой бегали тест Купера. Но не по асфальту, а по нашему полю. А это было труднее. Говорят, что надо в таком случае по 200 метров добавлять. Ну, я пробежал 3,280.

Отметил капитан "Динамо" и тех, кто в беговых упражнениях лучший в команде.