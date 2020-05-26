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Топ лучших бегунов Динамо - по итогам тестов

Премьер-лига
(1 голосов)

Первый - датский легионер

Топ лучших бегунов Динамо - по итогам тестов
Новина українською

Опорный полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, что сразу после карантина тренерский штаб устроил команде короткие тесты, чтобы посмотреть на готовность к игре.

Сергей отмечает, что это был не тест Купера, а гораздо короче - по 50 метров.

А зимой бегали тест Купера. Но не по асфальту, а по нашему полю. А это было труднее. Говорят, что надо в таком случае по 200 метров добавлять. Ну, я пробежал 3,280.

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Отметил капитан "Динамо" и тех, кто в беговых упражнениях лучший в команде.

У нас очень хорошо бегают Миккель Дуэлунд, Владимир Шепелев, Саня Караваев. Есть люди, которые могут.

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В статье: Александр Караваев Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Миккель Дуэлунд Миккель Дуэлунн
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
26.05.2020 в 09:22
Это чудо, из двух предложений написать статью ни о чем. Ооочень содержательно....
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юрец-700 (Харьков)
26.05.2020 в 08:48
легкая атлетика - это тема
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