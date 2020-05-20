Защитник Ворсклы о тесте Купера: Бегу, а в голове – бабушки

Владимир Чеснаков, капитан и центральный защитник "бело-зеленых", вспомнил период выступлений под руководством Николая Павлова в 2007-2012 годах.

В частности забавную историю, связанную с изнурительными тренировками специалиста.

Тренировка Николая Павлова? Сразу вспоминаю большие физические нагрузки. Перед этими нагрузками обычно были командные собрания, где Николай Петрович нас мотивировал.

Как-то мы были на сборе в Ялте, там есть знаменитая Царская тропа. Мы должны были бежать по ней. Николай Петрович сказал, что первые 5, которые прибегут быстрее всех, получат по 100 или 200 долларов, а последние 5 игроков - заплатят по 100.