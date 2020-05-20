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Защитник Ворсклы о тесте Купера: Бегу, а в голове – бабушки

Премьер-лига
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Во времена Николая Павлова

Защитник Ворсклы о тесте Купера: Бегу, а в голове – бабушки
Новина українською

Владимир Чеснаков, капитан и центральный защитник "бело-зеленых", вспомнил период выступлений под руководством Николая Павлова в 2007-2012 годах.

В частности забавную историю, связанную с изнурительными тренировками специалиста.

Тренировка Николая Павлова? Сразу вспоминаю большие физические нагрузки. Перед этими нагрузками обычно были командные собрания, где Николай Петрович нас мотивировал.

Как-то мы были на сборе в Ялте, там есть знаменитая Царская тропа. Мы должны были бежать по ней. Николай Петрович сказал, что первые 5, которые прибегут быстрее всех, получат по 100 или 200 долларов, а последние 5 игроков - заплатят по 100.

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Я посчитал, что есть бабушки, у которых пенсии меньше, они на эти деньги живут целый месяц! Бегу, трудно из-за перепадов высоты, а в голове - бабушки!..

Он [Павлов] учил нас жить и быть настоящими людьми. За это я его хочу поблагодарить.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Николай Павлов тест Купера
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Источник:
ТК Футбол

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