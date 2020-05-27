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Маркевич назвал своего фаворита в борьбе за второе место в УПЛ
Удивительно, но не "Заря"
Председатель комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился эмоциями накануне возобновления соревнований в УПЛ.
- Скоро должен возобновиться чемпионат страны. Рестарта ждете с нетерпением?
- Да, как и все болельщики. Интересно, как команды пережили такую паузу. Хочется, чтобы все соревнования завершились в полном объеме. Так будет правильно. Пусть это будет без зрителей, но это пока мера безопасности. Нужно немного потерпеть. И выполнять все требования в соответствии с нынешней ситуации.
- Главная интрига УПЛ - кто займет второе место. Ваш прогноз?
- Трудно прогнозировать. Если "Динамо" прибавит, то, наверное, оно - главный фаворит этой гонки. Пусть "Заря" дарит сказать, но, думаю, у киевлян больше шансов.
Нельзя терять рейтинг на европейской арене, а то скоро в основную сетку Лиги чемпионов будем попадать только через плей-офф. Нужно стараться как минимум пробиваться к группе ЛЧ, а из группы Лиги Европы - выходить.
Пока самый высокий рейтинг в Европе - в сборной Украины, которая стабильно поддерживает отечественную марку.
- Только вот Евро этим летом не состоится...
- Другого выхода не было. Ничего страшного, за год, надеюсь, кто-то подрастет из молодежи. И если обойдется без травм, то сине-желтые могут серьезно заявить о себе на континентальном форуме в 2021 году. По крайней мере нынешний уровень игры команды Андрея Шевченко высок. Важно не опустить планку ...
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