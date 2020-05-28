Олег Смалийчук хочет встретиться с другим совладельцем Карпат

Новый совладелец "Карпат" Олег Смалийчук (вице-президент клуба в 2017-2019 годах) признал, что у Петра Дыминского были кроме него другие, более выгодные финансовые предложения для продажи клуба.

Однако бывший владелец, а с 2010-го совладелец "Карпат" избрал для продажи своей доли именно Смалийчука.

Он принял именно мое предложение, учитывая мою преданность Клубу. За это и за весь его период в "Карпатах" моя большая благодарность и уважение. Как вы все знаете, часть клуба мне не принадлежит, поэтому встреча с совладельцем сейчас в приоритете и все дальнейшие комментарии я буду давать только после встречи с ним.

В прессе владельцем остальных 50% клуба называют Игоря Коломойского, однако сам он этого не подтверждает.