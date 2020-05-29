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Ультрас Динамо отказались от поддержки команды на матчах без зрителей

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока не пустят на трибуны

Ультрас Динамо отказались от поддержки команды на матчах без зрителей
Новина українською

Ультрас "Динамо" White Boys Club (WBC) выразили свою позицию относительно возобновления игр УПЛ.

В первом же матче "бело-синие" в воскресенье сыграют с "Шахтером". Игра, как и вся концовка чемпионата в УПЛ, будет проходить без зрителей.

Есть разные точки зрения на эту ситуацию, потому что, с одной стороны, команду следует поддерживать везде и всегда. А с другой - игры без зрителей - это пародия на футбол. Без эмоций, страсти и атмосферы. Стоило бы просто завершить чемпионат, чем доигрывать его в таком виде как сейчас.

Поэтому ультрас WBC к восстановлению матчей со зрителями не будут присутствовать на стадионах в каком виде.

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Все предложения развесить баннеры на пустом секторе, поставить картонных фанатов, включить заряды из колонок или транслировать пиротехнические шоу на экранах мы воспринимаем как бутафорию, которая никогда не заменит настоящих эмоций и духа фанатского сектора.

Мы не будем организовывать трансляции матчей возле стадиона. Смотреть матч под забором спортивной арены, дома перед телевизором или просто игнорировать его, ехать на выезд несмотря на транспортные ограничения, или беречь себя и родных, оставаясь дома - единственного правильного решения нет.

Поэтому каждый самостоятельно решает для себя как действовать в этой ситуации ... И, надеемся, что совсем скоро мы увидимся на трибунах!

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В статье: ультрас Динамо (Киев) Ультрас Динамо White Boys Club (WBC)
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Комментарии (1)
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Гаринча (Киев)
29.05.2020 в 13:43
Мудрое решение!))
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