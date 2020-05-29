Ультрас Динамо отказались от поддержки команды на матчах без зрителей

Ультрас "Динамо" White Boys Club (WBC) выразили свою позицию относительно возобновления игр УПЛ.

В первом же матче "бело-синие" в воскресенье сыграют с "Шахтером". Игра, как и вся концовка чемпионата в УПЛ, будет проходить без зрителей.

Есть разные точки зрения на эту ситуацию, потому что, с одной стороны, команду следует поддерживать везде и всегда. А с другой - игры без зрителей - это пародия на футбол. Без эмоций, страсти и атмосферы. Стоило бы просто завершить чемпионат, чем доигрывать его в таком виде как сейчас.

Поэтому ультрас WBC к восстановлению матчей со зрителями не будут присутствовать на стадионах в каком виде.