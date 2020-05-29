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Александрия - Заря: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч 24-го тура УПЛ Александрия - Заря

Александрия - Заря: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Таки это случилось - чемпионат Украины возвращается после паузы, связанной с карантином. Конечно, с пустыми трибунами, зато футболом можно будет наслаждаться по телевизору. В первом после возобновления сезона туре нас ждет сразу два ключевых поединка. Первый из них состоится в субботу, 30 мая - Александрия встретится с Зарей.

Луганчане удерживают второе место и в случае успеха могут оторваться от Динамо, которому предстоит играть с Шахтером. Но и Александрия не оставляет надежд навязать борьбу за третье место - команда Шарана отстает от соперника на шесть очков.

Итак, матч Александрия - Заря будет показан в субботу, 30 мая на телеканале Футбол 2. Начало игры в 17:00. Легальная видео трансляция поединка в интернете доступна на сервисе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом игры следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Александрия - Заря онлайн.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
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