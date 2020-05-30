Кендзера: Лужный часто корректировал мою позицию

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера рассказал, кто ему помог освоиться на позиции правого защитника в киевском клубе.

- Безусловно, таким человеком был тренер Олег Лужный, который годами играл правого защитника в "Арсенале" и "Динамо". Он часто корректировал мою позицию. Он всегда говорил мне играть вперёд.

Ежи Бженчек (тренер сборной Польши - прим.) очень помог мне в тактических аспектах. Он подготовил видеоанализ, в котором показал мне, что, по его мнению, я делаю неправильно, и то, как он хочет, чтобы я позиционировал себя.

Существует большая разница в том, как играют в клубе и в сборной", - цитирует Кендзера "Динамомания" с ссылкой на Newonce.sport.