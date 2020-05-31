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Миккель Дуэлунд: Динамо в отличной физической форме. Мы готовы к матчу с Шахтером

Премьер-лига
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Хавбек "бело-синих" заявил, что киевляне готовы к поединку с "горняками"

Миккель Дуэлунд: Динамо в отличной физической форме. Мы готовы к матчу с Шахтером
Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд поделился ожиданиями от матча 24-го тура УПЛ против донецкого "Шахтера".

- Находимся в отличной физической форме. Готовы к поединку с "горняками". Мы очень голодны к футболу на данный момент. У нас есть хорошие шансы добыть очки в этой игре.

- Какое настроение перед возобновлением сезона?

- Я, как и вся команда, очень счастливый, что приняли решение возобновить сезон, и мы сможем играть в футбол. Уверен, мы все получим удовольствие от игры и надеемся выиграть. Это очень важная игра, нам нужны три очка.

- Какие ожидания от первой игры после столь длительной паузы?

- Ожидаю высокий уровень футбола. "Шахтер" демонстрирует отличную игру, мы должны быть готовы ко всему и сконцентрированными во всех компонентах на протяжении 90 минут. Важно быть командой на поле и биться друг за друга.

- Не повлияет ли на вас отсутствие болельщиков?

- Конечно, нам будет не хватать болельщиков, и их присутствие давало бы преимущество нам, но так сложились обстоятельства. Мы будем на равных условиях с "Шахтером".

- Какой план работы перед матчем с "Шахтером"?

- Сегодня мы весь день были вместе на базе, провели тренировку. Сейчас по плану – хорошо отдохнуть, соблюдение режима питания и сна. Тогда мы будем готовы на 100% к поединку с "горняками".

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Миккель Дуэлунд
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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