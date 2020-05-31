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Шахтер - Динамо 3:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(4 голосов)

Видеообзор "украинского классического"

Шахтер - Динамо 3:1. Видео голов и обзор матча
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31 мая, НСК "Олимпийский"

УПЛ, 24-й тур

"Шахтер" - "Динамо" 1:1

Голы: Буяльский 38 - Марлос 39, Марлос 67, Маркос Антонио 74

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Патрик, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес

Запасные: Трубин, Хочолава, Болбат, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Коноплянка, Пихаленок, Фернандо

"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Буяльский, Цитаишвили, Русин

Запасные: Бойко, Сирота, Караваев, Кадири, Андриевский, де Пена, Дуэлунд, Бенито, Соль

Видео гола Буяльского

Видео гола Марлоса

Видео 2-го гола Марлоса

Видео гола Маркоса Антонио

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Комментарии (4)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
31.05.2020 в 19:16
С победой, кротобратия!!!
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таврия19752009 (симферополь)
31.05.2020 в 19:11
Офсайд первый гол Динамо
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GR-65 (Харків)
31.05.2020 в 19:14
Никакого офсайда там не было.
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госпітальєр (львів)
31.05.2020 в 19:06
запускайте прес-службу динамо,вони так класно розказують,як будуть битися-боротися за 2-е місце,все добре,поки не вийдуть на поле
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