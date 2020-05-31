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Шахтер - Динамо 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор "украинского классического"
31 мая, НСК "Олимпийский"
УПЛ, 24-й тур
"Шахтер" - "Динамо" 1:1
Голы: Буяльский 38 - Марлос 39, Марлос 67, Маркос Антонио 74
"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Патрик, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес
Запасные: Трубин, Хочолава, Болбат, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Коноплянка, Пихаленок, Фернандо
"Динамо": Бущан, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Буяльский, Цитаишвили, Русин
Запасные: Бойко, Сирота, Караваев, Кадири, Андриевский, де Пена, Дуэлунд, Бенито, Соль
Видео гола Буяльского
Видео гола Марлоса
Видео 2-го гола Марлоса
Видео гола Маркоса Антонио