Защитник Ворсклы: Пенальти в том моменте не было

Правый защитник "бело-зеленых" Игорь Пердута прокомментировал ничью 1:1 с ФК "Львов" в 24 туре УПЛ.

В первом матче после карантина, говорит футболист, игроки очень хотели выиграть.

Игра удавалась. Много моментов было, но мы их не реализовали. По моему мнению, пенальти в конце встречи не было. Все очень разочарованы, потому что играли на победу.

Игорь вспомнил, как команда забивала свой гол.

Папу начал атаку, мяч ко мне попал, я отдал Васину, он - на Пуцлина, а тот - на Кане. Нормальная атака получилась, а Кане, молодец, поставил точку.

Первый и второй таймы нам неплохо удались, моменты создавали. Может сил не хватило в конце, но сыграли ровно.

Какова моя готовность? Конечно, трудно. Но за счет чемпионата наберемся сил.