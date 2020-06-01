  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Ворсклы: Пенальти в том моменте не было
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Ворсклы: Пенальти в том моменте не было

Премьер-лига
(1 голосов)

Когда сравнял ФК "Львов"

Защитник Ворсклы: Пенальти в том моменте не было
Новина українською

Правый защитник "бело-зеленых" Игорь Пердута прокомментировал ничью 1:1 с ФК "Львов" в 24 туре УПЛ.

В первом матче после карантина, говорит футболист, игроки очень хотели выиграть.

Игра удавалась. Много моментов было, но мы их не реализовали. По моему мнению, пенальти в конце встречи не было. Все очень разочарованы, потому что играли на победу.

Игорь вспомнил, как команда забивала свой гол.

Читайте такжеВорскла - Львов 1:1. Видеообзор матча

Папу начал атаку, мяч ко мне попал, я отдал Васину, он - на Пуцлина, а тот - на Кане. Нормальная атака получилась, а Кане, молодец, поставил точку.

Первый и второй таймы нам неплохо удались, моменты создавали. Может сил не хватило в конце, но сыграли ровно.

Какова моя готовность? Конечно, трудно. Но за счет чемпионата наберемся сил.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов УПЛ Игорь Пердута пенальти Ибрахим Кане
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ворскла

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...