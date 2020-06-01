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Денисов: После 70-й минуты между Шахтером и Динамо была пропасть

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение эксперта

Денисов: После 70-й минуты между Шахтером и Динамо была пропасть
Новина українською

Ведущий программы "Великий Футбол" Александр Денисов высказал свое мнение о матче 24-го тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо" (3:1).

"Сколько Марлос забил таких голов за свою карьеру? Очень много влетало таких голов в чемпионате в исполнении Марлоса. Иногда это летело в "девятку", иногда в "шестерку"... Эта стеночка между Мораесом и Марлосом должна быть известна защитникам "Динамо" как дважды два.

Сам спектакль не до конца был отыгран одной из сторон, потому что после 70-й минуты все дальше и дальше чувствовалась пропасть между "Шахтером" и "Динамо" в классе, кроме того, киевляне психологически опустили руки. Теперь между командами пропасть и в турнирной таблице", - сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Dimoncho (Kharkov)
01.06.2020 в 18:02
"Мнение эксперта"...)) так себе эксперт
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