Денисов: После 70-й минуты между Шахтером и Динамо была пропасть

Ведущий программы "Великий Футбол" Александр Денисов высказал свое мнение о матче 24-го тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо" (3:1).

"Сколько Марлос забил таких голов за свою карьеру? Очень много влетало таких голов в чемпионате в исполнении Марлоса. Иногда это летело в "девятку", иногда в "шестерку"... Эта стеночка между Мораесом и Марлосом должна быть известна защитникам "Динамо" как дважды два.

Сам спектакль не до конца был отыгран одной из сторон, потому что после 70-й минуты все дальше и дальше чувствовалась пропасть между "Шахтером" и "Динамо" в классе, кроме того, киевляне психологически опустили руки. Теперь между командами пропасть и в турнирной таблице", - сказал Денисов.