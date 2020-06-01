Премьер-лига
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Каштру о победе над Динамо: Огромный шаг к главной цели сезона
Чемпионство от горняков вряд ли уйдет
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура УПЛ над "Динамо" (3:1).
"Огромный шаг к главной цели сезона. Поздравляю игроков с победой над принципиальным соперником. Она посвящается всей семье "Шахтера!", — написал Каштру в Instagram.
Напомним, что после 24-х сыгранных туров "Шахтер" занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 62 очка.
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Источник:Инстаграм
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