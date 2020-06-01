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Прийма: Карпаты на самоизоляции, ждем результаты тестов. Есть немного паника, кипишь
Львовяне сдали очередной тест на вирус
Защитник "Карпат" Василий Прийма рассказал о том, как команда сдавала повторный тест на коронавирус после выявления в команде зараженных игроков.
"Ничего необычного, просто придерживались дистанции, заходили по очереди. Взяли мазок из горла, теперь ждем результатов.
Новость неприятная, но что поделать. Общаемся с ребятами, у которых подтвердилось. Они чувствуют себя нормально, без симптомов.
Результаты тестирования будут через 2-3 дня. Мы сейчас на самоизоляции, ждем результатов. Понятно, что немного паника, кипишь, береженного бог бережет", – сказал Прийма.