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Прийма: Карпаты на самоизоляции, ждем результаты тестов. Есть немного паника, кипишь

Премьер-лига
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Львовяне сдали очередной тест на вирус

Прийма: Карпаты на самоизоляции, ждем результаты тестов. Есть немного паника, кипишь
Новина українською

Защитник "Карпат" Василий Прийма рассказал о том, как команда сдавала повторный тест на коронавирус после выявления в команде зараженных игроков.

"Ничего необычного, просто придерживались дистанции, заходили по очереди. Взяли мазок из горла, теперь ждем результатов.

Новость неприятная, но что поделать. Общаемся с ребятами, у которых подтвердилось. Они чувствуют себя нормально, без симптомов.

Результаты тестирования будут через 2-3 дня. Мы сейчас на самоизоляции, ждем результатов. Понятно, что немного паника, кипишь, береженного бог бережет", – сказал Прийма.

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В статье: Василий Прийма Карпаты (Львов) коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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