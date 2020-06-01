Прийма: Карпаты на самоизоляции, ждем результаты тестов. Есть немного паника, кипишь

Защитник "Карпат" Василий Прийма рассказал о том, как команда сдавала повторный тест на коронавирус после выявления в команде зараженных игроков.

"Ничего необычного, просто придерживались дистанции, заходили по очереди. Взяли мазок из горла, теперь ждем результатов.

Новость неприятная, но что поделать. Общаемся с ребятами, у которых подтвердилось. Они чувствуют себя нормально, без симптомов.

Результаты тестирования будут через 2-3 дня. Мы сейчас на самоизоляции, ждем результатов. Понятно, что немного паника, кипишь, береженного бог бережет", – сказал Прийма.