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Жуниор Мораес о Динамо: Мы столкнулись с мощной командой, которую я очень хорошо знаю

Премьер-лига
(2 голосов)

Рассказал о 2 голевых передачах

Жуниор Мораес о Динамо: Мы столкнулись с мощной командой, которую я очень хорошо знаю
Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал победу над киевским "Динамо" 3:1 в Классическом дерби и рассказал о своих двух ассистах.

Матч с киевлянами Жуниор называет замечательным возвращением к футболу со стороны "Шахтера".

Мы долго не играли, но нам удалось отыграться после того, как пропустили в свои ворота. Столкнулись с мощной командой, которую я очень хорошо знаю.

Очень рад, что смог помочь команде. Когда я играю впереди, вполне естественно, что могу отдать под удар кому-то из своих товарищей по команде.

Жуниор Мораес прокомментировал A Gazeta то, что матчи УПЛ проходят без зрителей.

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Конечно, нас огорчило отсутствие болельщиков на трибунах. Мы и с "Вольфсбургом" сыграем в Лиге Европы также без зрителей, но ...ситуация этого требует. Безопасность - это самое важное. Я думаю, что решение о футболе без зрителей было вполне правильным.

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораеш Жуниор Мораес Классическое дерби
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Комментарии (0)
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cavo71
02.06.2020 в 10:37
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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