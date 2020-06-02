Жуниор Мораес о Динамо: Мы столкнулись с мощной командой, которую я очень хорошо знаю

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал победу над киевским "Динамо" 3:1 в Классическом дерби и рассказал о своих двух ассистах.

Матч с киевлянами Жуниор называет замечательным возвращением к футболу со стороны "Шахтера".

Мы долго не играли, но нам удалось отыграться после того, как пропустили в свои ворота. Столкнулись с мощной командой, которую я очень хорошо знаю. Очень рад, что смог помочь команде. Когда я играю впереди, вполне естественно, что могу отдать под удар кому-то из своих товарищей по команде.

Жуниор Мораес прокомментировал A Gazeta то, что матчи УПЛ проходят без зрителей.