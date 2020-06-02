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В случае, если раз в две недели нет тестирования на COVID-19 - клуб могут отстранить
Обязательные указания от Минздрава
Председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов рассказал о порядке тренировок и проведения официальных футбольных матчей.
27 мая, по его словам, комитет получил документы из Министерства здравоохранения за подписью главного санитарного врача. В письме четко прописаны Рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий. Это документ с временными мерами при проведении футбольных матчей на 16 листах.
Одним из главных его пунктов является обязательное ПЦР-тестирование футболистов и администрации клуба в начале собрания. Во время официальной части сезона - каждые 14 дней. То есть тестирование необходимо проводить обязательно каждые 2 недели.
В понедельник, 1 июня, состоялось заседание комитета в Доме футбола и все эти вопросы и нормы, по словам главы подразделения УАФ, были согласованы.
ПЦР-тестирование - не рекомендация, а обязательное требование. Если ее не выполнить, то клуб будет отстранен от ближайшего матча.
Футбольный клуб также обязан первого дня сборов провести ПЦР-тестирование и его результаты направить в Медико-спортивный комитет УАФ. Другой алгоритм по проведению официальных матчей.
Делегат получает от клубного врача список игроков, которые прошли тестирование и тех, кто прошел температурный скрининг за день до матча. На этом документе должны быть подписи, печать и дата проведения тестирования. Если возникнут какие-то подозрения или проблемы, мы будем проверять информацию.
После заседания в понедельник все вопросы, по словам Попова, были устранены. Ведь сначала этот документ МОЗ был рекомендованного характера, а сегодня ситуация стала другой.
Главный санитарно-эпидемиологический врач требует проведения ПЦР-тестирования раз в две недели.
Именно этот момент раньше многим был непонятен. Многие клубы говорили, что проведение тестирования - это рекомендация, а не требование. Сегодня все стало на свои места.
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